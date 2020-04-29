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中職二軍／味全龍7連勝、勝率6成 排名第二緊追兄弟
味全龍隊在二軍例行賽愈打愈順手，今天面對樂天桃猿隊二軍，全場掃出15支安打，郭天信、吳睿勝合計貢獻7支安打，助球隊以11：4贏球，收下近期7連勝，勝率達6成。
龍隊今天面對猿隊二軍，靠著曾傳昇開局二壘打展開攻勢，之後靠對手失誤先馳得點。4局上龍隊攻占滿壘，朱祥麟、劉基鴻連獲保送擠回2分，郭天信揮出安打送回1分，曾陶鎔敲高飛犧牲打追加分數，龍隊單局進帳4分。
猿隊二軍在5局下追回4分，但龍隊在7局上又有攻勢，朱祥麟、劉基鴻連揮二壘打送回1分，之後在一、三壘有人時又靠暴投多添保險分。9局上朱祥麟、劉基鴻、郭天信連續安打持續追加分數，吳睿勝、全浩瑋的適時安打也帶有打點，將比數拉開為7分差。
龍隊吳睿勝此戰5打數敲4支安打，送回2分打點，郭天信則是單場3安2打點，另外朱祥麟、劉基鴻也各繳雙安2打點表現。
投手方面，龍隊共動用8名投手上陣，曾柏融先發4局失2分，游宗儒中繼0.1局無失分，黃東淯投了0.2局失2分，之後蔡明憲、陳良志、羅華韋、森榮鴻、羅嘉仁依序登板都沒有失分，但全場合計投出9次四壞球保送。
龍隊自17日以7：6擊敗中信兄弟二軍後，至今拉出7連勝，目前在二軍戰績12勝8敗1和排名第2，與排名第一的中信兄弟（12勝5敗3和、勝率7成06）僅1.5場勝差。
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