中職／悍將每年上半季不理想 洪一中：DH太多很傷腦筋

富邦悍將隊打完開季前11戰，戰績4勝7敗排名墊底，總教練洪一中表示，每年上半季都不理想，要找出問題、看看為什麼會這樣，投手、野手都一樣。

悍將昨天對樂天桃猿之戰，全場只有兩支安打，本季打擊率掉到2成56，變成四隊最差，團隊防禦率5.69排名第三，只領先統一獅隊的6.55，讓洪一中一個頭兩個大。

悍將兩名外野手胡金龍、林哲瑄因為手肘不適，傳球出現問題，若要排進先發名單，暫時只能擔任指定打者（DH），胡金龍今天擔任先發一棒DH，林哲瑄先在場邊待命。

洪一中表示，林哲瑄昨天賽前練習時，發現右手無法傳球，手肘老毛病時好時壞，他和胡金龍何時恢復正常沒有確切時間。

他說：「一支球隊有一堆DH，很傷腦筋。」

悍將開季不順，目前勝場數只有猿隊一半，洪一中表示，再困難的狀況都遇過，要想辦法克服，全隊再加油。