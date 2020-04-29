中職／潘威倫主場先發 迎戰兄弟廖乙忠

統一獅隊本周迎接主場5連戰，明天與中信兄弟二連戰第2場比賽，雙方都推出本土投手上陣，獅隊排出「嘟嘟」潘威倫先發，迎戰兄弟廖乙忠，兩人都還在尋求本季首勝。

獅隊今年開季只用洛奇和費爾本2名洋投，羅里奇結束居家檢疫後，直到昨天才在二軍首度出賽，而球隊也已鎖定具大聯盟資歷的新洋投，但在4洋投到齊前，目前先發輪值還倚賴3名本土戰力。

潘威倫本季前兩場出賽狀況都不理想，首戰對樂天桃猿隊先發5.1局，被敲9支安打（4轟），失6分，21日對戰富邦悍將隊則是只投1.1局挨2轟、失8分，防禦率飆到18.90。

潘威倫開季兩戰合計失14分、被揮出6支全壘打，都寫下生涯18年來的開季最慘紀錄。明天他將再登板，本季首度於台南主場先發，也是今年首次面對中信兄弟，力拚本季首勝。

兄弟則推出廖乙忠迎戰，他前一場出賽在22日對上樂天桃猿隊，先發7局被掃出9支安打，送出7次三振，沒有保送，失2分，繳出優質先發表現，但球隊直到第8局才追平比數，並在延長賽10局以2：3落敗，廖乙忠無關勝敗。