國小硬聯／北勢晉級超乎預期 激勵選手16強平頭之約

去年打進國小硬式聯賽8強的台中市北勢國小今年保送參賽，首場對嘉義縣太保國小以7：2開胡，今天(29日)交手地主崇學國小，在隊長陳鑫安生涯首次完投帶領下，以7：2拿下2連勝，分組第一晉級。

北勢去年首次參加全國賽就打出第8名佳績，今年預賽也順利過關，28日先擊退太保，今天對上崇學，先發投手陳鑫安以64球完投，被敲出8安打，投出5次三振，沒有四死球，只讓崇學在2、3兩局各拿1分，表現精采。

雙方打完前3局戰平2比2，4局上北勢蔡喻龍、丁宥勛都掃出二壘安打，接著崇學投手發生失誤，張愷華、陳鑫安隨後補上安打，北勢一舉吃下3分大局奠定勝基，5、6兩局各再得1分，贏下勝利。

陳鑫安無疑是最大功臣，北勢總教練林偲偉說，「他今天投球內容可以說是完美！球都有壓低，用球數也節省，原本設定64球撐4局左右，後來就讓他投完」，陳鑫安除了投球建功，打擊擔任第三棒也繳出4支4，投打俱佳。

林偲偉指出，陳鑫安自小三升小四加入棒球隊，小四開始就跟著學長出外比賽，包括諸羅山盃4強(小四)、去年硬式聯賽8強(小五)跟今年硬式聯賽都有參與，經驗成長多，而他擔任隊長在球技、品行方面也都很好，認真學習。

北勢去年8強寫下隊史紀錄，今年則以五、六年級組成陣容，林偲偉坦言，今年沒拿到什麼成績，戰力跟去年差很多，分組能夠晉級就已經超乎預期，「我們沒有體育班，打硬式聯賽要跟這些有體育班的傳統球隊打是比較吃力，希望小朋友能學經驗」，他更跟選手開玩笑打賭「只要打進16強，教練團(林偲偉、林憲國)就理平頭站在校門口說歡迎光臨」，以此激勵選手。

北勢國小隊長陳鑫安生涯完投 賽事特約記者王婉玲／攝影

力行目標至少8強 盼選手加強攻擊企圖心

首戰PK跌跤，台中市力行國小今天(29日)迎戰以小五主力的台北市東園國小不再錯失良機，包括方紹齊3支3在內，全場敲出12支安打，在國小硬式聯賽以8：2獲勝，朝目標8強前進。

力行國小盼選手加強攻擊企圖心 賽事特約記者王婉玲／攝影

力行首場對上卑南激戰到二度延長以8比9落敗，今天交手東園，前3局各蠶食1分，4局下自觸身球展開攻勢，顏鉑勛、宋米家、方紹齊、廖子耀都敲出安打，一口氣灌進4分拉開比數。

力行先發投手何翁沛軒3局無失分，洪紹峰自4局起接手，東園在5局上有所突破，靠著失誤、保送、內野安打攻佔滿壘，莊昀融補上二壘安打送回2分，不過力行在5局下靠著宋米家安打再下一城，最後以6分差勝出。

力行總教練張程翔表示，市內U12選拔賽剛打完接著打硬式聯賽，選手在適應變化球跟直球上不是很好，因此第一場才會輸給卑南，今天這場比賽表現就比較正常，希望能保持下去。

力行今年拿下軟、硬式聯賽代表，市內選拔賽也斬獲小馬、U12雙料代表，張程翔坦言，這批選手自去年就開始出賽，經驗上不錯，國內盃賽都有8強甚至4強成績，是很有期待的一屆，但幾次關鍵時失常，球員必須要加強攻擊企圖心，今年目標先設定8強，希望能再往上推進。

力行國小方紹齊單場3支3 賽事特約記者王婉玲／攝影

前進九壯士首參賽晉級 棒球隊面臨解散危機

以9人出征的屏東縣前進國小，首度參加國小硬式聯賽闖過預賽，達成賽前預設目標，不過目前全隊僅剩9人，面臨解散危機，期待能在開學前招生順利，延續棒球隊生存。

屏東縣前進國小全隊剩9人 賽事特約記者王婉玲／攝影

前進國小棒球隊只成立兩年，因建國國小改制為實驗小學，整批棒球隊成員轉至前進打球，總教練陳子民表示，原本人數有17人，在去年畢業一批學生後，剩下13人，其中4人不打球轉學到鶴聲國小，才會只剩下9人，攻守名單上板凳球員空白，無人可換，只能提醒選手不能受傷，有近身球要閃，未來比賽就是走一步算一步。

前進去年以軟式為主，今年因縣內大平國小攻軟式，硬式多一個名額，因而前進有機會首次參加全國賽，首戰對金門縣中正國小以22：2勝出，今天則以2：19不敵嘉義縣和興國小，但仍以分組第二晉級下一輪，陳子民說，第一場打擊發揮較好，今天則因守備失誤緣故，否則不該相差這麼多。

前進先發陣容以六年級為主，僅有1人是五年級，隊長張乙安是王牌，投球、打擊實力都不錯，還被選進屏東縣聯隊中，不過今年七月小六選手即將畢業，屆時只剩1人，面對無法組隊的窘境，陳總也很傷腦筋，他說，學校其實很支持棒球隊，宿舍已規劃準備好，讓偏遠地區想打球的小朋友也能加入，希望這幾個月能盡量招生，在開學前招收到一定名額，否則可能斷炊。