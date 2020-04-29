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中職／棄投從打後 杜家明首度以打者身分升一軍
中信兄弟「大師兄」林智勝在周日與富邦悍將隊之戰，因衝本壘造成左手食指、中指骨折，已經過開刀治療，但上半季歸隊有難度，今天被降二軍，兄弟改拉杜家明升一軍，這也將是他棄投從打後首度以野手身分上一軍。
林智勝本季擔任中信兄弟隊長，挑戰中職全壘打王之路也成為今年的關注焦點，而他開季起出賽10場敲1轟，目前生涯累積284發全壘打，距離張泰山保持的289轟中職紀錄還差5支，但如今因骨折暫離球場，挑戰紀錄只能等下半季。
兄弟今天將林智勝降二軍，並將杜家明登錄一軍，最快今天客場對上統一獅隊之戰，杜家明就有望首度以打者身分上陣。過去他在2015、16年在一軍出賽32場（4場先發），都是投手身分，共投63局，留下2勝3敗成績，防禦率6.57。
杜家明去年棄投從打，並在二軍繳出亮眼的成績單，認真、積極的態度也獲兄弟二軍總教練林威助肯定。而他今年至今在二軍出賽17場，65打數揮出21支安打，包括2發全壘打，打擊率3成23，迎來升一軍的機會。
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