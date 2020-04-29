國小硬聯／前進首度參賽靠9人打進決賽 30強明展開
國小硬式組棒球聯賽今天進行預賽最後一天賽事，首度參賽的屏東縣前進國小只靠9人應戰，雖不敵嘉義縣和興國小，但仍搶下分組第二晉級30強決賽，達成賽前預設目標。
前進國小棒球隊成軍2年，球員來自已改制為實驗小學的建國國小，創隊初期有17人，但部分球員去年畢業，目前剩13人，其中又有4人不再繼續打棒球而轉學，目前隊上只剩9名選手，戰力吃緊，每場出賽都面臨無人可換的狀況。
而9名球員又幾乎都是6年級，只有1名5年級球員，待這學期結束後，球員人數能否讓球隊繼續運作，招生也成一大挑戰。總教練陳子民表示，校方很支持棒球隊，也已準備好宿舍，希望讓偏遠地區想打球的小朋友也能加入。
前進去年以打軟式棒球為主，今年首度有機會參與全國賽，首戰以22：2擊敗金門縣中正國小，今天則以2：19不敵和興國小，戰績1勝1負拿下分組第2，挺進30強淘汰賽。總教練陳子民表示，第一場打擊發揮較好，今天則因守備失誤緣故，否則不該相差這麼多。
今天預賽結束後，30強淘汰賽明天開戰，其中台北市福林國小、宜蘭縣三星國小都獲種子籤直闖16強，冠軍預計3日出爐。
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