快訊

台大校長管中閔懲戒案 審判長爆司法院長「打探」內情

不滿羅媽受攻擊 羅志祥靜默5天後首發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／47歲曼尼想回中職當球員 向5球團喊話

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
曼尼想回中職？ 報系資料照
曼尼想回中職？ 報系資料照

曾在2013年來台加入義大犀牛隊的前大聯盟球星「曼尼拉米瑞茲（Manny Ramirez），即將在下個月過48歲生日，但他仍未放棄當球員機會，而目前中職為全球唯一進行中的職棒比賽，他也透露想再回中職發展。

曼尼原本預定今年投入義大利聯賽，但受新冠肺炎疫情影響未能成行，他因此先透過台灣友人釋出想回台發展的消息，《The Taiwan Times》記者Mark Buckton隨後聯繫上曼尼與他的經紀人，披露曼尼的說法。

曼尼指出，自己目前都和家人待在佛羅里達，因為疫情的關係，現在都會透過直播網站收看中職賽事，每天早上6點起床讀書、鑽研聖經，同時觀看中職比賽。

「對於比賽永遠不覺得滿足。」曼尼表示，直到現在，自己還是會每天都找時間進行揮棒，也會常在附近的打擊場活動，學習任何和打擊有關的東西，以及如何更有效率的指導打者。

對於回到中職打球，曼尼直言，自己今年的目標，就是在中職找到一個球員的位置，自己很渴望回到打擊區並再次回到場上比賽，同時也很想念跟隊友們在一起的時光。

曼尼提到：「如果給我一個當球員兼教練的機會，這對球團和聯盟都會是好事。」他並回憶，自己在2013年來台發展時，觀眾數一夕間多了3倍，「這代表，球迷是喜歡看比賽的，他們會進場，但球團老闆需要提供球迷想看的東西。」

曼尼透露，先前有幾個大西洋聯盟球隊提出合約，但自己更喜歡在台灣的經歷和美食。他並透過報導向台灣球團喊話，表示自己還很有信心，能擔任球員兼教練，並對任何願意提供機會的球隊提供正面的貢獻。

曼尼 中職 拉米瑞茲

延伸閱讀

中職／獨步全球閉門開打 體育署：補助賽事英語轉播

我是MVP／本想拚完封 尼寇力8局無失分收中職首勝

中職／尼寇力差點完封 桃猿「師徒對決」四連勝

中職／防禦率墊底 獅隊本季首遇5連戰很「投」大

相關新聞

中職／47歲曼尼想回中職當球員 向5球團喊話

曾在2013年來台加入義大犀牛隊的前大聯盟球星「曼尼」拉米瑞茲（Manny Ramirez），即將在下個月過48歲生日，...

中職／整軍有成再等選秀進補 味全明年不容小覷

味全龍隊自1999年底解散，睽違20年後在去年冬季聯盟重返賽場，並技壓中職聯隊，拿下第三名的佳績。今年正式加入中職戰場，雖然現在只能在二軍出賽，不過依然展現這半年組隊訓練的成果，截至4月28日止，取得

國小硬聯／前進首度參賽靠9人打進決賽 30強明展開

國小硬式組棒球聯賽今天進行預賽最後一天賽事，首度參賽的屏東縣前進國小只靠9人應戰，雖不敵嘉義縣和興國小，但仍搶下分組第二...

中職／獨步全球閉門開打 體育署：補助賽事英語轉播

新冠肺炎疫情肆虐，全球職業運動幾乎停擺，中華職棒成難得開打職業賽事之一，近日還以英語轉播方式吸引全球數百萬人線上收看，讓...

國小硬聯／東園豐承訓網球跨足棒球 明星姨張惠妹加油

阿姨張惠妹、媽媽張惠春都到球場來加油，讓台北市東園國小小將豐承訓受到鼓勵，首度參加國小硬式聯賽，昨天先發登板稱職，今天(29日)打擊再繳出3支2表現，初登棒球舞台站穩腳步。

國小硬聯／隊長石殷豪生涯首轟送家人 中正晉級拚招生

花蓮縣中正國小、雲林縣饒平國小兩隊角逐分組剩下一張晉級門票，中正在隊長石殷豪生涯首轟帶領下，提前4局以18：1扣倒勝出，晉級國小硬式聯賽30強。

中職／尼寇力差點完封 桃猿「師徒對決」四連勝

樂天桃猿隊左投尼寇力先發八局無失分，加上郭嚴文開轟包辦三分打點，聯手領軍以三比○擊敗富邦悍將隊，中止二連敗，悍將隊先發投手伍鐸吞下跨季十連敗，史上洋將第一人，曾豪駒則在與洪一中的「師徒對決」中拿下四連勝。

中職／防禦率墊底 獅隊本季首遇5連戰很「投」大

統一獅隊今天在台南球場迎戰中信兄弟隊，進行單周主場五連戰首戰，派出洋投洛奇先發；獅隊目前團隊防禦率六點五五、打擊率二成六四都是四隊最差，投手群在開季前十一戰被揮出廿三支全壘打，本周面臨極大考驗。

日職／憂開打成防疫破口 部分球團討論整季不打

新冠肺炎疫情在全球蔓延，對各國體壇造成嚴重傷害，日職新球季何時開打仍是未知數，五月起步難度很高，唯一明確之處是就算開季也會關門打；太平洋聯盟甚至做了最壞打算，擔心貿然開打出現防疫破口，母企業形象勢必受損，開始朝整季不打的方向討論。

中職／衝突後再相遇 郭嚴文三打點擊倒悍將

樂天桃猿隊今晚以3：0擊敗富邦悍將隊，第五棒郭嚴文四打數兩安打，一人包辦全隊的三分打點，六局上對伍鐸敲出的兩分砲打破僵局...

中職／伍鐸表現「還可以」 洪總：對方不怕他的球

富邦悍將隊先發投手伍鐸今晚雖然繳出5.2局失兩分的成績單，但隊友火力熄火，悍將以0：3敗給樂天桃猿隊，伍鐸成為史上第一位...

中職／左手擋球無大礙 尼寇力還想拚完封

樂天桃猿隊今晚以3：0擊敗富邦悍將隊，外籍左投尼寇力先發八局無失分，被稱讚「貢獻度很高」，如果沒有最後用左手擋球的意外，...

熱門新聞

看走眼錯估喬丹實力 佛雷瑟不該被撻伐

中職／整軍有成再等選秀進補 味全明年不容小覷

NBA／轉述張伯倫發言 湯瑪斯再公開虧喬丹

MLB／傳A-Rod揪團買大都會 富邦九字回應

NBA／大合約+大嘴巴？ 多位高層認為勇士該交易格林

中職／47歲曼尼想回中職當球員 向5球團喊話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。