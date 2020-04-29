中職／47歲曼尼想回中職當球員 向5球團喊話

曾在2013年來台加入義大犀牛隊的前大聯盟球星「曼尼」拉米瑞茲（Manny Ramirez），即將在下個月過48歲生日，但他仍未放棄當球員機會，而目前中職為全球唯一進行中的職棒比賽，他也透露想再回中職發展。

曼尼原本預定今年投入義大利聯賽，但受新冠肺炎疫情影響未能成行，他因此先透過台灣友人釋出想回台發展的消息，《The Taiwan Times》記者Mark Buckton隨後聯繫上曼尼與他的經紀人，披露曼尼的說法。

曼尼指出，自己目前都和家人待在佛羅里達，因為疫情的關係，現在都會透過直播網站收看中職賽事，每天早上6點起床讀書、鑽研聖經，同時觀看中職比賽。

「對於比賽永遠不覺得滿足。」曼尼表示，直到現在，自己還是會每天都找時間進行揮棒，也會常在附近的打擊場活動，學習任何和打擊有關的東西，以及如何更有效率的指導打者。

對於回到中職打球，曼尼直言，自己今年的目標，就是在中職找到一個球員的位置，自己很渴望回到打擊區並再次回到場上比賽，同時也很想念跟隊友們在一起的時光。

曼尼提到：「如果給我一個當球員兼教練的機會，這對球團和聯盟都會是好事。」他並回憶，自己在2013年來台發展時，觀眾數一夕間多了3倍，「這代表，球迷是喜歡看比賽的，他們會進場，但球團老闆需要提供球迷想看的東西。」

曼尼透露，先前有幾個大西洋聯盟球隊提出合約，但自己更喜歡在台灣的經歷和美食。他並透過報導向台灣球團喊話，表示自己還很有信心，能擔任球員兼教練，並對任何願意提供機會的球隊提供正面的貢獻。