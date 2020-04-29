中職／獨步全球閉門開打 體育署：補助賽事英語轉播
新冠肺炎疫情肆虐，全球職業運動幾乎停擺，中華職棒成難得開打職業賽事之一，近日還以英語轉播方式吸引全球數百萬人線上收看，讓世界再看見台灣。體育署署長高俊雄今在立院答覆民進黨立委林宜瑾質詢時承諾，將補助中職英語轉播。
高俊雄透露，昨天中午已與中華職棒5個球團領隊座談，體育署未來有兩個政策推動重點：第一是補助營運成本，第二是因應局勢的創新作為提升方案；辦法都定下去了，英語轉播在補助範圍。
高俊雄舉例，職棒是國內重要職業運動產業項目，體育署也有國內體育賽事國際推廣責任，目前粗估一場賽事英語轉播含翻譯與球評約20萬左右費用。林宜瑾則說，實務上英語轉播一場職棒約4萬元費用，建議以運彩千萬收益回饋轉播。
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