國小硬聯／東園豐承訓網球跨足棒球 明星姨張惠妹加油

阿姨張惠妹、媽媽張惠春都到球場來加油，讓台北市東園國小小將豐承訓受到鼓勵，首度參加國小硬式聯賽，昨天先發登板稱職，今天(29日)打擊再繳出3支2表現，初登棒球舞台站穩腳步。

有明星媽媽張惠春、明星阿姨張惠妹，已故父親也是前職棒投手豐偌暉，豐承訓遺傳不錯的運動細胞，幼稚園踢過足球，小學打過三年網球，去年9月轉學到東園改打棒球，豐承訓棒球路起步較晚，不過僅練不到一年就報名硬式聯賽，仍可看出不錯的潛力。

豐承訓昨天對上以小六主力的台東縣卑南國小先發4局失10分(6分自責)，今天再對台中市力行國小打擊擔任第四棒敲出2安打，東園總教練賴敏男表示，他來之前完全沒接觸過棒球，一開始守外野球都接不到，但這半年進步很多，在市內U12代表隊打中心棒次，「昨天算是他正式比賽第一次登板，以這樣的內容其實算不錯，他打擊跟得到球，可能跟他之前打網球的揮拍軌跡有相關。」

賴敏男提到，豐承訓肯學、認真、態度好，因為起步較晚，所以這次讓他報名小五為主的硬式聯賽，未來再好好磨練。

豐承訓從網球改打棒球。 賽會特約記者王婉玲／攝影

豐承訓這次出賽也讓家族星光熠熠的加油團曝光，媽媽張惠春說，妹妹也在安定國小打網球，剛好都在台南就一起過來幫哥哥加油，而阿姨「阿妹」張惠妹更是第一次到棒球場看他比賽，在炙熱的天氣下低調坐在場外斜坡撐傘看球，張惠春透露，姊姊有到過網球場，棒球場則是第一次，也傳簡訊鼓勵兒子，稱讚他很厲害。

豐承訓說，喜歡打棒球勝過網球，因為棒球可以大家一起參與，感覺滿好玩的，跟打擊比起來，自己更想當投手，最欣賞大谷翔平，連釘鞋都選用同款式。