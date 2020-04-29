快訊

火燒銀行對抗軍隊！瘟疫封城擋不住的黎巴嫩「饑餓革命」

「不可能的2件事發生」 急診醫：無本土確診因台灣真的強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國小硬聯／東園豐承訓網球跨足棒球 明星姨張惠妹加油

聯合新聞網 / 智林體育台提供
豐承訓與明星媽媽張惠春合照。 賽會特約記者王婉玲／攝影
豐承訓與明星媽媽張惠春合照。 賽會特約記者王婉玲／攝影

阿姨張惠妹、媽媽張惠春都到球場來加油，讓台北市東園國小小將豐承訓受到鼓勵，首度參加國小硬式聯賽，昨天先發登板稱職，今天(29日)打擊再繳出3支2表現，初登棒球舞台站穩腳步。

有明星媽媽張惠春、明星阿姨張惠妹，已故父親也是前職棒投手豐偌暉，豐承訓遺傳不錯的運動細胞，幼稚園踢過足球，小學打過三年網球，去年9月轉學到東園改打棒球，豐承訓棒球路起步較晚，不過僅練不到一年就報名硬式聯賽，仍可看出不錯的潛力。

豐承訓昨天對上以小六主力的台東縣卑南國小先發4局失10分(6分自責)，今天再對台中市力行國小打擊擔任第四棒敲出2安打，東園總教練賴敏男表示，他來之前完全沒接觸過棒球，一開始守外野球都接不到，但這半年進步很多，在市內U12代表隊打中心棒次，「昨天算是他正式比賽第一次登板，以這樣的內容其實算不錯，他打擊跟得到球，可能跟他之前打網球的揮拍軌跡有相關。」

賴敏男提到，豐承訓肯學、認真、態度好，因為起步較晚，所以這次讓他報名小五為主的硬式聯賽，未來再好好磨練。

豐承訓從網球改打棒球。 賽會特約記者王婉玲／攝影
豐承訓從網球改打棒球。 賽會特約記者王婉玲／攝影

豐承訓這次出賽也讓家族星光熠熠的加油團曝光，媽媽張惠春說，妹妹也在安定國小打網球，剛好都在台南就一起過來幫哥哥加油，而阿姨「阿妹」張惠妹更是第一次到棒球場看他比賽，在炙熱的天氣下低調坐在場外斜坡撐傘看球，張惠春透露，姊姊有到過網球場，棒球場則是第一次，也傳簡訊鼓勵兒子，稱讚他很厲害。

豐承訓說，喜歡打棒球勝過網球，因為棒球可以大家一起參與，感覺滿好玩的，跟打擊比起來，自己更想當投手，最欣賞大谷翔平，連釘鞋都選用同款式。

足球

相關新聞

中職／整軍有成再等選秀進補 味全明年不容小覷

味全龍隊自1999年底解散，睽違20年後在去年冬季聯盟重返賽場，並技壓中職聯隊，拿下第三名的佳績。今年正式加入中職戰場，雖然現在只能在二軍出賽，不過依然展現這半年組隊訓練的成果，截至4月28日止，取得

國小硬聯／東園豐承訓網球跨足棒球 明星姨張惠妹加油

阿姨張惠妹、媽媽張惠春都到球場來加油，讓台北市東園國小小將豐承訓受到鼓勵，首度參加國小硬式聯賽，昨天先發登板稱職，今天(29日)打擊再繳出3支2表現，初登棒球舞台站穩腳步。

國小硬聯／隊長石殷豪生涯首轟送家人 中正晉級拚招生

花蓮縣中正國小、雲林縣饒平國小兩隊角逐分組剩下一張晉級門票，中正在隊長石殷豪生涯首轟帶領下，提前4局以18：1扣倒勝出，晉級國小硬式聯賽30強。

中職／尼寇力差點完封 桃猿「師徒對決」四連勝

樂天桃猿隊左投尼寇力先發八局無失分，加上郭嚴文開轟包辦三分打點，聯手領軍以三比○擊敗富邦悍將隊，中止二連敗，悍將隊先發投手伍鐸吞下跨季十連敗，史上洋將第一人，曾豪駒則在與洪一中的「師徒對決」中拿下四連勝。

中職／防禦率墊底 獅隊本季首遇5連戰很「投」大

統一獅隊今天在台南球場迎戰中信兄弟隊，進行單周主場五連戰首戰，派出洋投洛奇先發；獅隊目前團隊防禦率六點五五、打擊率二成六四都是四隊最差，投手群在開季前十一戰被揮出廿三支全壘打，本周面臨極大考驗。

日職／憂開打成防疫破口 部分球團討論整季不打

新冠肺炎疫情在全球蔓延，對各國體壇造成嚴重傷害，日職新球季何時開打仍是未知數，五月起步難度很高，唯一明確之處是就算開季也會關門打；太平洋聯盟甚至做了最壞打算，擔心貿然開打出現防疫破口，母企業形象勢必受損，開始朝整季不打的方向討論。

中職／衝突後再相遇 郭嚴文三打點擊倒悍將

樂天桃猿隊今晚以3：0擊敗富邦悍將隊，第五棒郭嚴文四打數兩安打，一人包辦全隊的三分打點，六局上對伍鐸敲出的兩分砲打破僵局...

中職／伍鐸表現「還可以」 洪總：對方不怕他的球

富邦悍將隊先發投手伍鐸今晚雖然繳出5.2局失兩分的成績單，但隊友火力熄火，悍將以0：3敗給樂天桃猿隊，伍鐸成為史上第一位...

中職／左手擋球無大礙 尼寇力還想拚完封

樂天桃猿隊今晚以3：0擊敗富邦悍將隊，外籍左投尼寇力先發八局無失分，被稱讚「貢獻度很高」，如果沒有最後用左手擋球的意外，...

圖輯／ 中職尼寇力八局零失分 助樂天擊敗富邦

富邦悍將今天在新莊主場迎戰樂天桃猿，富邦派出伍鐸迎戰樂天的尼寇力。富邦悍將先發投手伍鐸先發5.2局失兩分，樂天桃猿先發投...

中職／尼寇力八局無失分鎖悍將 伍鐸吞跨季十連敗

樂天桃猿隊新洋投尼寇力正式開箱，今晚全面壓制富邦悍將隊打線，投八局僅被敲出兩安、無失分，加上郭嚴文在六局上挹注的兩分砲，...

中職／被學弟林安可敲安 蘇俊璋：他能力好

樂天桃猿隊投手蘇俊璋與統一獅隊林安可在同年選秀加入中職，也是南英商工到文化大學的學長、學弟，26日的獅猿戰是兩人在職棒對...

熱門新聞

NBA／轉述張伯倫發言 湯瑪斯再公開虧喬丹

看走眼錯估喬丹實力 佛雷瑟不該被撻伐

中職／整軍有成再等選秀進補 味全明年不容小覷

MLB／傳A-Rod揪團買大都會 富邦九字回應

現場重現／伍鐸悲情指數還輸陳明德 12局完封不勝太誇張

SBL／基恩狂飆46分擒台啤 裕隆逼出驟死戰　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。