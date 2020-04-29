國小硬聯／隊長石殷豪生涯首轟送家人 中正晉級拚招生

花蓮縣中正國小、雲林縣饒平國小兩隊角逐分組剩下一張晉級門票，中正在隊長石殷豪生涯首轟帶領下，提前4局以18：1扣倒勝出，晉級國小硬式聯賽30強。

C組新竹市西門國小以2勝先搶下晉級資格，中正、饒平今天交手則是爭取剩餘一席，結果中正火力全開，全場狂敲15支安打，局局都有分數進帳，其中第四棒石殷豪單場4支3、4打點，在4局上擊出打球以來首支全壘打，表現精彩。

中正總教練黃振宗說，有調整石殷豪的打擊動作，全壘打是用收打方式去打，沒想到會出去，「對他期待高，他打擊能力是不錯，不過容易受到情緒影響，如果能控制好自己，投打表現都會更好。」

隊長石殷豪生涯首轟。 賽事特約記者王婉玲／攝影

石振豪則說，原本以為只打到全壘打牆前面，全力衝刺過一壘，才看到裁判手勢，很開心可以打出去，這個球想獻給家人，「當初是家人同意才來打棒球，在這裡我學到團隊紀律」，石振豪也被教頭指定當隊長，黃振宗表示，希望讓他學習，有責任感。

中正位在花蓮縣市區，曾在99學年度硬式聯賽拿到第七名，全校有978人，不過棒球隊僅有25人，今年小六生則有9人，黃總提到，難得有整個年級完整陣容，算是不錯，因為學校體育社團多，包括籃球、躲避球、跆拳道、棒球等項目，因此分散掉選手，加上沒有棒球項目的體育班，未來在招生上還要再努力，今年目標設定8強。