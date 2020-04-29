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日職／憂開打成防疫破口 部分球團討論整季不打

聯合報 / 記者藍宗標／綜合報導
日本疫情較台灣嚴重許多，各主場也很難靠巴士移動，是日職開打難度高於中職的主因。 歐新社
日本疫情較台灣嚴重許多，各主場也很難靠巴士移動，是日職開打難度高於中職的主因。 歐新社

新冠肺炎疫情在全球蔓延，對各國體壇造成嚴重傷害，日職新球季何時開打仍是未知數，五月起步難度很高，唯一明確之處是就算開季也會關門打；太平洋聯盟甚至做了最壞打算，擔心貿然開打出現防疫破口，母企業形象勢必受損，開始朝整季不打的方向討論。

中職本季賽事已邁入第四周， 南韓職棒將在五月五日開季、同樣關門打，日職高層參考台、韓防疫資訊，暫定五月六日後再開會，看看能否找出對策。

洋聯六隊三月底召開防疫會議時，樂天隊就對本季賽事是否開打提出質疑，就怕有人染疫影響太大，軟銀隊同意這個說法。

日職十二隊代表六天前進行會議，做成開季不開放觀眾進場的決議，但仍擔憂疫情變化；中央聯盟六隊月初開會時，橫濱隊也有取消整季賽事的想法，但遭巨人、阪神隊否定，認為減少場次也要打。

日本媒體報導，巨人、阪神就算開季關門打，仍會有其他收益，很多球隊少了門票收入、商品、廣告，只靠電視轉播權利金，恐怕會出現經營困難。

日職新球季原定三月廿日開打，不少球迷開始擔心，福留孝介、山井大介、能見篤史、五十嵐亮太、石原慶幸這些年紀超過四十歲的球星，一旦失去舞台、宣布退休，將是令人遺憾的事。

羅德隊老將鳥谷敬，過去十六季效力阪神虎隊，原定五月廿六到廿八日前往甲子園球場進行交流戰，因為疫情失去了向虎迷說再見的機會。

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