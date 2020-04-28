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中職／衝突後再相遇 郭嚴文三打點擊倒悍將

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
樂天桃猿隊郭嚴文在六局上敲出兩分砲。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊郭嚴文在六局上敲出兩分砲。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今晚以3：0擊敗富邦悍將隊，第五棒郭嚴文四打數兩安打，一人包辦全隊的三分打點，六局上對伍鐸敲出的兩分砲打破僵局，郭嚴文表示：「沒有特別設定球路。」

猿隊與悍將上次交手，因郭嚴文被索沙觸身球砸中，演出板凳清空，這回再度碰頭，兩人在賽前還有互相聊天，郭嚴文說，不會因為事件而特別想贏球，「那就是場上的一部分，比賽本來就要贏，沒有想太多。」

猿隊前五局遭伍鐸壓制，雖有四支安打加上兩次觸身球上壘，但未能得分，直到六局上林泓育敲安後，郭嚴文將球掃出中外野全壘打牆，才打破0：0的局面，隨後在七局上面對兩出局、一三壘有人，郭嚴文面對林羿豪再補上一支一分打點一壘安打。

對於六局那發關鍵全壘打，郭嚴文表示並未特別設定，而是憑藉過去與伍鐸對戰經驗，知道他無論速球或變化球都傾向攻擊內角，因此特別注意內角球，對方也略有失投，「伍鐸不好打，有把投手的失投球把握住。」

樂天桃猿隊郭嚴文在六局上敲出兩分砲。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊郭嚴文在六局上敲出兩分砲。記者季相儒／攝影

【中央社新北28日電】

中職樂天桃猿隊今天與富邦悍將隊交手，桃猿先發投手尼寇力8局優質先發，郭嚴文開轟、包辦3分打點，終場3比0拿下對戰4連勝。尼寇力說，完投是目標，但不會以球隊輸贏為賭注。

中職樂天桃猿隊新洋投尼寇力首度一軍登板，用104球投完8局，僅被敲出2支安打，投出6次三振、無失分，有效壓制悍將隊打線，8局被悍將隊打者李宗賢強襲球擊中左手，9局沒有再續投，球隊拿勝、尼寇力拿下中職生涯一軍首勝。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，就算尼寇力沒有被球打到，本來就設定只會讓尼寇力投完8局，尼寇力今天快慢球速搭配發揮效果，能有效搶下好球數，內角決勝球發揮壓制力，至於手部狀況，初步看起來沒有大礙，但還是要看尼寇力隔天起床後身體的感覺。

尼寇力表示，強襲球集中手腕肉比較多的地方，目前感覺還好，對於今天先發表現，一球一球照著捕手的引導投，也謝謝隊友守備幫忙，還有打線幫忙打回分數，才能順利拿下勝利。

被問起有沒有想過可以完投，尼寇力提到，身為先發投手，從平時的訓練、賽前的準備，完投都是一個目標，但8局遇到強襲球插曲，加上教練團有安排，不會拿球隊的輸贏為賭注。

尼寇力投完8局，桃猿隊9局派出王躍霖登板後援、順利關門。曾豪駒也直言，目前不會有固定的終結者，要看比賽戰況、對戰數據，最後一局的投手安排，包括陳禹勳、蘇俊璋、王躍霖都會是人選。

郭嚴文單場4打數敲出2支安打，貢獻3分打點，6局敲出個本季第2轟，他表示，上場打擊沒有特別設定什麼，悍將先發投手伍鐸的球會往內角跑，全壘打那球感覺有點失投，把握住失投球攻擊，收到不錯的效果。

郭嚴文 伍鐸

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