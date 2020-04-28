中職／伍鐸表現「還可以」 洪總：對方不怕他的球

富邦悍將隊先發投手伍鐸今晚雖然繳出5.2局失兩分的成績單，但隊友火力熄火，悍將以0：3敗給樂天桃猿隊，伍鐸成為史上第一位跨季十連敗的洋投，連十五場先發未勝也追平外籍投手記錄。

伍鐸前五局沒有掉分，上一次有此成績已是去年5月4日，也是最近拿下勝投的一次，不過六局上一出局後被林泓育敲出安打，又被下一棒郭嚴文敲出中外野兩分砲，兩出局後又被連敲兩安，因而退場，也承擔敗投。

悍將隊總教練洪一中認為，伍鐸的表現算是「還可以」，雖然帳面成績不錯，但隊友守備幫了不少忙，猿隊對他的球路掌握很好，擊出的球都很強勁，「對方不太怕他的球，揮空很少。」

至於打線遭到猿隊先發尼寇力壓制，洪總認為對方投手的控球準度很好，搭配忽快忽慢的不同球種去搶好球數，「他是好投手，但打線幾乎都被控制。」接下來會再與教練團討論因應方式。

【中央社新北28日電】

中職富邦悍將隊洋投伍鐸今天先發5.2局表現不錯，但打線沒幫忙，樂天桃猿隊郭嚴文開轟，包辦3分打點，悍將以0比3吞下對戰4連敗，伍鐸吞下跨季10連敗、為史上洋投第一人。

中職樂天桃猿隊作客新莊棒球場與富邦悍將隊交手，桃猿隊先發投手尼寇力首度一軍登板，前3局都沒讓悍將隊敲出安打，直到4局接連被敲出2支安打，但力守不失分；尼寇力總計用104球投8局，僅被敲出2支安打，投出6次三振、無失分，拿下中職生涯首勝。

桃猿隊安打數雖然不少，但沒能大量得分，僅在6局靠著郭嚴文敲出個人本季第2轟，2分砲幫助球隊取得領先，7局再靠著藍寅倫內野安打、林泓育、郭嚴文接連安打，多添1分保險分；郭嚴文單場4打數敲出2支安打，包辦球隊所有得分。

悍將隊先發洋投伍鐸用88球投5.2局，被敲8支安打（1發全壘打），投出1次三振，失掉2分皆為責失分，表現並不差，但隊友打線沒有幫忙，吞下個人本季第2敗、跨季10連敗，伍鐸跨季15場先發沒有勝投、追平聯盟外籍投手最多先發未勝紀錄，跨季10連敗則是外籍球員聯盟新紀錄。

悍將隊總教練洪一中表示，以帳面成績來看，伍鐸的先發表現還不錯，但對方打者對伍鐸球的攻擊掌握度很高、成功誘使打者揮空的比例並不高，今天可以有不錯的數據，守備也有幫忙。

悍將與桃猿隊對戰吞下4連敗，洪一中轉隊後，與前東家桃猿隊對戰勝場還沒開張；悍將今天全場僅敲出2支安打，洪一中表示，桃猿隊的先發投手尼寇力有水準，但是球隊打擊內容不佳，打擊教練還需要再幫忙調整和檢討。