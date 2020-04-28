中職／伍鐸表現「還可以」 洪總：對方不怕他的球

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將隊先發投手伍鐸對樂天桃猿隊先發5.2局失兩分。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手伍鐸對樂天桃猿隊先發5.2局失兩分。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊先發投手伍鐸今晚雖然繳出5.2局失兩分的成績單，但隊友火力熄火，悍將以0：3敗給樂天桃猿隊，伍鐸成為史上第一位跨季十連敗的洋投，連十五場先發未勝也追平外籍投手記錄。

伍鐸前五局沒有掉分，上一次有此成績已是去年5月4日，也是最近拿下勝投的一次，不過六局上一出局後被林泓育敲出安打，又被下一棒郭嚴文敲出中外野兩分砲，兩出局後又被連敲兩安，因而退場，也承擔敗投。

悍將隊總教練洪一中認為，伍鐸的表現算是「還可以」，雖然帳面成績不錯，但隊友守備幫了不少忙，猿隊對他的球路掌握很好，擊出的球都很強勁，「對方不太怕他的球，揮空很少。」

至於打線遭到猿隊先發尼寇力壓制，洪總認為對方投手的控球準度很好，搭配忽快忽慢的不同球種去搶好球數，「他是好投手，但打線幾乎都被控制。」接下來會再與教練團討論因應方式。

【中央社新北28日電】

中職富邦悍將隊洋投伍鐸今天先發5.2局表現不錯，但打線沒幫忙，樂天桃猿隊郭嚴文開轟，包辦3分打點，悍將以0比3吞下對戰4連敗，伍鐸吞下跨季10連敗、為史上洋投第一人。

中職樂天桃猿隊作客新莊棒球場與富邦悍將隊交手，桃猿隊先發投手尼寇力首度一軍登板，前3局都沒讓悍將隊敲出安打，直到4局接連被敲出2支安打，但力守不失分；尼寇力總計用104球投8局，僅被敲出2支安打，投出6次三振、無失分，拿下中職生涯首勝。

桃猿隊安打數雖然不少，但沒能大量得分，僅在6局靠著郭嚴文敲出個人本季第2轟，2分砲幫助球隊取得領先，7局再靠著藍寅倫內野安打、林泓育、郭嚴文接連安打，多添1分保險分；郭嚴文單場4打數敲出2支安打，包辦球隊所有得分。

悍將隊先發洋投伍鐸用88球投5.2局，被敲8支安打（1發全壘打），投出1次三振，失掉2分皆為責失分，表現並不差，但隊友打線沒有幫忙，吞下個人本季第2敗、跨季10連敗，伍鐸跨季15場先發沒有勝投、追平聯盟外籍投手最多先發未勝紀錄，跨季10連敗則是外籍球員聯盟新紀錄。

悍將隊總教練洪一中表示，以帳面成績來看，伍鐸的先發表現還不錯，但對方打者對伍鐸球的攻擊掌握度很高、成功誘使打者揮空的比例並不高，今天可以有不錯的數據，守備也有幫忙。

悍將與桃猿隊對戰吞下4連敗，洪一中轉隊後，與前東家桃猿隊對戰勝場還沒開張；悍將今天全場僅敲出2支安打，洪一中表示，桃猿隊的先發投手尼寇力有水準，但是球隊打擊內容不佳，打擊教練還需要再幫忙調整和檢討。

伍鐸 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／ 尼寇力八局零失分助樂天擊敗富邦

中職／尼寇力八局無失分鎖悍將 伍鐸吞跨季十連敗

中職／ 富邦悍將對樂天桃猿　目前0：0平手

中職／伍鐸跨季9連敗難看 潘威倫21連勝超神勇

相關新聞

中職／衝突後再相遇 郭嚴文三打點擊倒悍將

樂天桃猿隊今晚以3：0擊敗富邦悍將隊，第五棒郭嚴文四打數兩安打，一人包辦全隊的三分打點，六局上對伍鐸敲出的兩分砲打破僵局...

中職／牛棚練投「感覺好多了」 羅力本周二軍出賽

富邦悍將隊洋投羅力因為鎖骨附近的肌肉緊繃，影響開季調整，今天第三度進牛棚練投，預計本周先到二軍出賽，接下來視二軍投球情況...

中職／伍鐸表現「還可以」 洪總：對方不怕他的球

富邦悍將隊先發投手伍鐸今晚雖然繳出5.2局失兩分的成績單，但隊友火力熄火，悍將以0：3敗給樂天桃猿隊，伍鐸成為史上第一位...

中職／諸葛紅中營內無大將 黑帥索沙獨守新莊城

中職開打至今已2週時間，要說哪支球隊的表現最令人意外，那倒不是開季7連勝的樂天，而是只有4勝6敗的富邦。富邦在去年季後撤換大部分的教練團成員，改與過去帶領Lamigo奪下多次總冠軍的洪一中簽下複數年總

中職／伍鐸跨季9連敗難看 潘威倫21連勝超神勇

富邦悍將隊洋投伍鐸苦吞跨季九連敗，今天對樂天桃猿之戰期待改運，至於中職史上跨季、單季最多連勝紀錄保持人都是統一獅隊38歲...

中職／左手擋球無大礙 尼寇力還想拚完封

樂天桃猿隊今晚以3：0擊敗富邦悍將隊，外籍左投尼寇力先發八局無失分，被稱讚「貢獻度很高」，如果沒有最後用左手擋球的意外，...

中職／尼寇力八局無失分鎖悍將 伍鐸吞跨季十連敗

樂天桃猿隊新洋投尼寇力正式開箱，今晚全面壓制富邦悍將隊打線，投八局僅被敲出兩安、無失分，加上郭嚴文在六局上挹注的兩分砲，...

中職／被林安可敲安 蘇俊璋：他能力好

樂天桃猿隊投手蘇俊璋與統一獅隊林安可在同年選秀加入中職，也是南英商工到文化大學的學長、學弟，26日的獅猿戰是兩人在職棒對...

中職／傳A-Rod揪團買大都會 富邦九字回應

富比世雜誌今天報導，前洋基球星球星A-Rod（Alex Rodriguez）欲收購大都會隊，集資對象找上台灣富豪，同時橫...

中職／獅隊防禦率6.55最慘 台南5連戰洛奇打頭陣

統一獅隊明天在台南球場對決中信兄弟隊，展開二連戰首戰，雙方分別推出洛奇、黃恩賜登板先發，獅隊將挑戰台南主場三連勝。

國小硬聯／汶水技壓小馬亞軍鼓山 李宇志準完投展鬥志

面對TOTO盃(小馬)亞軍主力的高雄市鼓山國小，苗栗縣汶水國小毫不畏懼，在先發投手李宇志5.2局失2分(1分自責)好投帶領下，以3：2獲勝，在國小硬式聯賽勝場開張。

國小硬聯／LLB代表隊對決 興穀靠小五投手周柏佑致勝

面對背水一戰，新北市興穀國小推出陣中唯一小五投手周柏佑先發，他繳出4.1局失3分好投，加上隊友李承諺後援1.2局無失分守住戰局，兩人帶領球隊以5：3擊敗台中市上楓國小，拿下國小硬式聯賽重要一勝。

熱門新聞

MLB／A-Rod邀台灣富豪合買大都會 富比世爆金主是富邦

中職／諸葛紅中營內無大將 黑帥索沙獨守新莊城

NBA／葛登寫歌諷灌籃9分 韋德幽默以對

NBA／登門拖羅德曼去練習 紀錄片導演：喬丹抓他鼻環

NBA／無緣參與喬丹巔峰 楊恩看紀錄片驚呼連連

NBA／轉述張伯倫發言 湯瑪斯再公開虧喬丹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。