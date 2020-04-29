中職／整軍有成再等選秀進補 味全明年不容小覷

聯合新聞網 / Tzuyi
味全龍去年才靠選秀重新成軍，目前整合成效不錯，在二軍已暫時排名第二。 聯合報系資料照片
味全龍去年才靠選秀重新成軍，目前整合成效不錯，在二軍已暫時排名第二。 聯合報系資料照片

味全龍隊自1999年底解散，睽違20年後在去年冬季聯盟重返賽場，並技壓中職聯隊，拿下第三名的佳績。今年正式加入中職戰場，雖然現在只能在二軍出賽，不過依然展現這半年組隊訓練的成果，截至4月28日止，取得6連勝的成績，近10場8勝2負，暫居第二名。

冬季聯盟是味全龍重組後首個正式的聯賽，當時遭遇諸多年輕好手組成的中職聯隊，不過聯隊球員甫結束漫長的賽季，體能上均有所下滑，與活力滿點的龍隊相比，恐怕不太公平。另一方面龍隊還找來許多外援，包含洋將川崎宗則、巴里歐茲(Edison Barrios)、威亞(Anthony Vizcaya)、威爾森(Jared Wilson)及歲內宏明，另外還有前旅日投手廖任磊，共計6位球員，而且他們出賽時間不少，因此無法看出真正的實力。

本季的二軍賽事，味全龍以全隊49名球員，對戰其他各隊約30名球員，但其他隊有洋將、旅外球員及借將助陣，龍隊則完全靠所屬的本土球員出賽。他們與冬盟相比，除了少了外援外，另新加入11名球員，包含擴編選秀4人，自主培訓3人，及從他隊轉戰的4人—都不被其他隊視為戰力內球員。

面對有打擊年趨勢再現的賽季，各隊防禦率都偏高，但味全龍隊目前團隊防禦率最佳。很特別的是他們並不急著讓本土投手獨撐場面，今年二軍賽事沒有先發投手投滿5局，大約控制在70球內，後續則採用車輪戰的模式。雖無法讓投手拿到優質先發的榮耀，但讓這些甫加入的新人以循序漸進的方式適應賽事，逐漸收到不錯的效果，從單場丟超過20分，變身可以完封對手。

目前龍隊已有郭郁政、莊玉彬及吳俊杰可擔任先發，在球數控制下可投到4局以上，且大約都壓制在2分內，比許多投手表現還好。牛棚方面，龍隊最大的收穫就是擴編選秀加入的羅華韋，他已恢復當年幫助義大奪冠的威力，是目前球隊的勝投王。另外第13輪才入選的呂偉晟，具有超過150KM的快速球，現在則是救援王。

羅華韋轉戰味全龍後，重新找回以往的壓制能力，幫助球隊獲得不少勝場，是牛棚不可或缺的重要戰將。 聯合報系資料照片
羅華韋轉戰味全龍後，重新找回以往的壓制能力，幫助球隊獲得不少勝場，是牛棚不可或缺的重要戰將。 聯合報系資料照片

打擊方面味全龍的團隊打擊並不特別突出，卻可以說是他們的優勢，在二軍的團隊成績中，除了中信靠著許基宏、陳文杰兩位二軍王打天下外，樂天及富邦都是打擊率高但全壘打少，統一則很會開轟但打擊率偏低。味全則是非常平均，他們團隊打擊率在3成以上，全壘打數量也是很有競爭力。

味全陣中目前已有三名重砲手，包含劉基鴻、黃柏豪及曾陶融，他們三人的全壘打就比樂天及富邦還多。目前打擊排行榜上，龍隊都榜上有名，包含狀元郎劉基鴻暫居安打王，打擊率僅次樂天張閔勛。在冬季聯盟就已經打響名號的黃柏豪，現在則是全壘打王、打點王。另外冬盟已經拿過盜壘王的林孝程，現在同樣取得領先的地位。

黃柏豪的打擊能力優異，應該已具備一軍的實力，將與劉基鴻、曾陶融組成火力凶猛的打線。 聯合報系資料照片
黃柏豪的打擊能力優異，應該已具備一軍的實力，將與劉基鴻、曾陶融組成火力凶猛的打線。 聯合報系資料照片

2021年球季味全龍隊就可以重返中職一軍賽場，當然以他們現在的戰力仍不足以應付。不過今年預料包含郭俊麟、張進德、曾仁和、王維中、廖任磊及李其峰等旅外球員可望參加選秀，業餘六大新秀林子崴、林辰勳、何恆佑、林吳晉瑋、林子豪及林政華等也會參加。味全手握狀元籤加上前兩輪可以多選一人，等於若龍隊在這12人中至少可以選入4人。無論最終選擇左投王維中，或捕手張進德，對戰力都是極大加分。

重砲捕手張進德投入選秀會，缺乏捕手的龍隊若將他選入，打線將更完整，甚至優於其他一軍球隊。 聯合報系資料照片
重砲捕手張進德投入選秀會，缺乏捕手的龍隊若將他選入，打線將更完整，甚至優於其他一軍球隊。 聯合報系資料照片

另一方面別忘了，中職一直都是洋將打天下的聯盟，若味全團隊找到強力外援撐場，戰力又會大幅提升。加上旅外球員的加盟，並搭配這些已磨練一年的年輕球員，其他球隊若仍為換血或傷兵所苦，恐怕就難跟年輕有活力的龍隊抗衡。如果整合得宜，說不定首季就能吹皺一池春水，直指台灣大賽。

味全龍 劉基鴻 曾陶鎔 羅華韋

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