中職／左手擋球無大礙 尼寇力還想拚完封

樂天桃猿隊今晚以3：0擊敗富邦悍將隊，外籍左投尼寇力先發八局無失分，被稱讚「貢獻度很高」，如果沒有最後用左手擋球的意外，他還想要拚完封。

尼寇力前三局未被敲安，僅因觸身球、四壞送人上壘，四局則被楊晉豪、胡金龍接連敲安，但靠著雙殺安全下莊，接下來四局都未被敲安，八局下面對李宗賢擊出的投手強襲球，直覺反應用左手擋了一下，後面補位的二壘手接住傳往一壘刺殺。

猿隊九局換上王耀霖收下最後三個出局數，總教練曾豪駒表示，即使沒有那個意外，因尼寇力用球數104球已到設定，投完八局就會退場，「今天貢獻度非常好，一開始好球數都有搶下來，用內角球壓迫打者，後面球速雖然變慢，但也用速差讓對方無法掌握。」

尼寇力擋球的左手剛好打到肉多的地方，賽後檢查並無大礙，他也很有鬥志想要拚完封，「每個先發投手都是為了投完九局做準備，但球季還早，尊重教練團的決定，不要影響球隊。」

上次先發因雨保留，僅投兩局後休息四天再度先發，尼寇力表示：「感覺很好，這段時間球隊讓我慢慢調整，跟隊友感覺也像家人一樣，這場勝利要歸功隊友，無論是守備、攻擊都幫助我很多。」

這兩次先發尼寇力都有同樣問題，就是傳一壘有些不穩，他表示：「不知道為什麼，但幸好後面都有控制住局面，牽制這點會再調整，有可能是球握太久，或是太急著傳。」