聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／尼寇力八局無失分鎖悍將 伍鐸吞跨季十連敗
樂天桃猿隊新洋投尼寇力正式開箱，今晚全面壓制富邦悍將隊打線，投八局僅被敲出兩安、無失分，加上郭嚴文在六局上挹注的兩分砲，猿隊以3：0中止二連敗，洪一中在與曾豪駒的「師徒對決」中吞下四連敗，伍鐸則吞下跨季十連敗，洋投第一人。
尼寇力前次先發是4月23日對中信兄弟，但因雨只投兩局，今天對上悍將，先發八局無失分，僅被胡金龍、楊晉豪敲出安打，有六次三振、兩次四壞，王躍霖抓下最後一局，聯手完封。
悍將先發伍鐸雖然繳出5.2局失兩分的好投，但依舊吞下跨季十連敗、15連不勝，成為史上第六位跨季十連敗的投手，也是第一位外籍投手，距離杜章偉的史上最多12連敗只差兩敗，連續15場先發未勝則追平蓋瑞的外籍投手記錄，本土最多為林晨樺的19場。
伍鐸前五局沒有掉分，上一次有此成績已是去年5月4日，也是最近拿下勝投的一次，不過六局上一出局後被林泓育敲出安打，又被下一棒郭嚴文敲出中外野兩分砲，兩出局後又被連敲兩安，因而退場，也承擔敗投。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言