中職／尼寇力八局無失分鎖悍將 伍鐸吞跨季十連敗

樂天桃猿隊新洋投尼寇力正式開箱，今晚全面壓制富邦悍將隊打線，投八局僅被敲出兩安、無失分，加上郭嚴文在六局上挹注的兩分砲，猿隊以3：0中止二連敗，洪一中在與曾豪駒的「師徒對決」中吞下四連敗，伍鐸則吞下跨季十連敗，洋投第一人。

尼寇力前次先發是4月23日對中信兄弟，但因雨只投兩局，今天對上悍將，先發八局無失分，僅被胡金龍、楊晉豪敲出安打，有六次三振、兩次四壞，王躍霖抓下最後一局，聯手完封。

悍將先發伍鐸雖然繳出5.2局失兩分的好投，但依舊吞下跨季十連敗、15連不勝，成為史上第六位跨季十連敗的投手，也是第一位外籍投手，距離杜章偉的史上最多12連敗只差兩敗，連續15場先發未勝則追平蓋瑞的外籍投手記錄，本土最多為林晨樺的19場。