中職／被林安可敲安 蘇俊璋：他能力好

樂天桃猿隊投手蘇俊璋與統一獅隊林安可在同年選秀加入中職，也是南英商工到文化大學的學長、學弟，26日的獅猿戰是兩人在職棒對決三次以來，林安可首次敲出安打，今年林安可專心擔任打者，未來兩人交手機會仍多。

蘇俊璋去年對上林安可，成功拿下三振，今年熱身賽再度相逢，則是用滾地球解決他，不過26日換林安可瞄準一顆外角球，敲出一壘安打，蘇俊璋說：「那一球是外角有點偏高，對決本來就有輸有贏，可能他設定上抓直球打。」

投打二刀流的林安可今年暫時不會投球，專心當打者目前也繳出不錯成績，蘇俊璋說：「不意外，他的打擊能力本來就很好。」今年兩人可能還有不少對決機會，蘇俊璋說：「投球策略、位置都要再調整，需要把球路壓低一點。」

蘇俊璋去年季末升上一軍，今年首次一軍開季，目前出賽五場，丟掉兩分都來自全壘打，賽事密集程度以及因應疫情的長途拉車，對他來說都是新考驗，蘇俊璋表示，重點是如何放鬆，目前透過伸展、重訓等方式，恢復身體疲勞。