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中職／傳A-Rod揪團買大都會 富邦九字回應
富比世雜誌今天報導，前洋基球星球星A-Rod（Alex Rodriguez）欲收購大都會隊，集資對象找上台灣富豪，同時橫跨棒、籃兩大運動產業的富邦金控董事長蔡明興被點名，富邦悍將隊今天表示：「對市場傳言，不予評論。」
美職大都會隊去年底傳出有意拋售，A-Rod與未婚妻珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）有意接手，不過兩人資產約七億美元，距離開價的26億美元有不小差距，因此透過摩根大通集資。
富比世報導中點名，62歲的蔡明興是人選之一，擁有29億美元身家，與兄弟蔡明忠共同主持富邦金控集團，市值達135億美元，事業版圖橫跨通訊、電子商務、保險等。
富邦集團近年也在台灣體壇佔有一席之地，先後買下富邦勇士、富邦悍將隊，並由蔡明興獨子蔡承儒身兼兩支球隊領隊，日前蔡承儒也接下金控副總經理、投資總處副總處長，以及富邦育樂和富邦場館兩家公司董事長。
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