中職／傳A-Rod揪團買大都會 富邦九字回應

中職開打至今已2週時間，要說哪支球隊的表現最令人意外，那倒不是開季7連勝的樂天，而是只有4勝6敗的富邦。富邦在去年季後撤換大部分的教練團成員，改與過去帶領Lamigo奪下多次總冠軍的洪一中簽下複數年總

2020-04-28 07:00