中職／伍鐸跨季9連敗難看 潘威倫21連勝超神勇

富邦悍將隊洋投伍鐸苦吞跨季九連敗，今天對樂天桃猿之戰期待改運，至於中職史上跨季、單季最多連勝紀錄保持人都是統一獅隊38歲老將「嘟嘟」潘威倫，這兩大障礙很難被後輩超越。

潘威倫2007年21場先發投出16勝2敗、防禦率2.26，寫下個人單季最多勝紀錄，當年開季前兩戰吞敗後，從3月31日擊敗誠泰隊開始，出賽19場投出16勝，改寫獅隊郭進興1996年14連勝紀錄。

潘威倫單季16連勝紀錄延伸到2008年，開季前八場先發再奪五勝，締造跨季21連勝紀錄，直到當年6月24日不敵La new熊隊，長達一年兩個多月的連勝之旅才畫下句點。

中職史上單季次多連勝紀錄是熊隊洋投強森15連勝，接著是郭進興14連勝、兄弟象隊橫田久則13連勝、興農牛隊飛勇12連勝、中信鯨隊郭源治和牛隊牛隊楓康11連勝。

跨季連勝在潘威倫之後是郭進興15連勝、熊隊吳偲佑12連勝、味全龍隊蓋瑞10連勝。

潘威倫2003年從獅隊開中職生涯，今年已是第18年，目前314場先發、投1945局、投28412球、143勝、89敗、被安打2121支、被全壘打125支都是史上第一。