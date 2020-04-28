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中職／獅隊防禦率6.55最慘 台南5連戰洛奇打頭陣

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊明天在台南球場對決中信兄弟隊，推出洋投洛奇先發。 聯合報系資料照
統一獅隊明天在台南球場對決中信兄弟隊，推出洋投洛奇先發。 聯合報系資料照

統一獅隊明天在台南球場對決中信兄弟隊，展開二連戰首戰，雙方分別推出洛奇、黃恩賜登板先發，獅隊將挑戰台南主場三連勝。

洛奇本季前兩戰對戰樂天桃猿、富邦悍將隊，合計9.2局失10分，被揮出18支安打，包括兩支全壘打，戰績1勝1敗、防禦率9.31，明天首次在台南出賽，也是首次對決兄弟。

黃恩賜15日首戰悍將，先發六局被揮出八支安打，包括一支全壘打，失四分（三分自責）無關勝敗；他去年對獅隊五場先發，合計25.2局失12分，投出2勝1敗、防禦率4.21。

獅隊目前5勝6敗排名第二，客場戰績3勝5敗，但在台南球場2勝1敗（對猿隊三連戰），本周台南主場五連戰先後和兄弟、悍將交手，團隊防禦率6.55是各隊最差，投手群面臨很大考驗。

黃恩賜

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