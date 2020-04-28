中職／腰部不適先休息 陳俊秀連兩場未先發

除了林承飛因傷勢下放二軍，樂天桃猿隊主力打者陳俊秀也連兩戰未擔任先發，總教練曾豪駒表示，前一場因腰部有些不適，謹慎起見先休息，今天會視情況在後段代打。

陳俊秀開季手感穩定，除了第一場外，目前已連續七場敲安，打擊率4成57排名聯盟第三，僅次於隊友朱育賢、林立，不過上周日對統一獅隊未出賽，今天也不在對富邦悍將隊的先發名單。

樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者季相儒／攝影

總教練曾豪駒解釋，周日因為陳俊秀腰部有些不適，所以讓他先休息，今天考量與伍鐸的對戰數據不算好，所以也未排進先發，但會在板凳待命。

對於開季的好手感，陳俊秀認為關鍵在於心態，因職棒球員能力上都差不多，重點是能否在表現好時，不要被心態影響，陳俊秀說：「像是漏接一球結果導致球隊輸球，會一直去想，但現在過了就算，漏接就漏接啊。」