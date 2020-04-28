中職／林承飛拉傷休六周 郭永維、余德龍補游擊

樂天桃猿隊開季七連勝後吞下二連敗，又遇到傷兵麻煩，內野手林承飛左腿拉傷，預計要休息六周，昨天將葉竹軒升上一軍增加內野戰力，空出來的游擊手位置，將先由郭永維或余德龍補上。

林承飛本季出賽八場，打擊率3成08，上周六對統一獅隊敲出本季首轟，不過六局下被換下場，周日也未再出賽，今天賽前仍隨著一軍訓練，總教練曾豪駒表示，林承飛的傷勢是撕裂傷，要休息比較久，所以先將他放在二軍，游擊位置讓有底子的郭永維或余德龍頂替。

樂天牛棚近期表現也不佳，牛棚防禦率7.53、被打擊率3成57都是四隊最高，曾豪駒說，會跟牛棚溝通，一起慢慢改變，牛棚出賽安排也會有變動，依近況、對戰，看當時局面去調整，排出較好的選手。