聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／牛棚練投「感覺好多了」 羅力本周二軍出賽
富邦悍將隊洋投羅力因為鎖骨附近的肌肉緊繃，影響開季調整，今天第三度進牛棚練投，預計本周先到二軍出賽，接下來視二軍投球情況，再決定一軍出賽時間表。
羅力今天練投完受訪時表示：「感覺好多了，有朝自己想要的方向走，手感不錯，希望後面越來越順利，就離出賽不遠了。」之前肌肉緊繃狀況，讓羅力的日常生活都受影響，現在狀況已改善許多。
悍將總教練洪一中表示：「本周可能先讓他到二軍出賽，要恢復到一百球的球數可能要到下下周，但重點要看他覺得手臂OK了，還是不能勉強。」羅力也認為何時回一軍要等在二軍出賽後，再看球數及身體狀況才能有明確答案。
在羅力歸隊之前，悍將仍照近期配置，先發輪值由兩名洋投搭配陳仕朋、江國豪、游霆崴三名本土投手，兩人近期出賽都繳出優質先發，也幫球隊拿下勝利，洪總表示：「他們的特色是有速差，變速球投得不錯，縱向球讓打者不好掌握。」
悍將目前以4勝6敗與中信兄弟隊並列第三，這段時間羅力只能在場邊看隊友拚戰，他說：「最難過的是，在球隊需要的時候不能有所貢獻，這段時間心裡很糾結，希望能趕快回來，幫球隊做點事。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言