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日職／羅德無法前進甲子園 鳥谷敬告別虎迷泡湯了
新冠肺炎疫情難料，日職本季賽事何時開打仍是未知數，羅德隊38歲老將鳥谷敬一旦退休，將失去重返大阪 甲子園球場向阪神虎隊球迷說再見的機會。
日職新球季原定3月20日開打，受到疫情衝擊，到現在還無法決定開賽日，不少日本球迷擔心，像鳥谷敬這種高人氣的老將如果宣布高掛球鞋，不但對他們、對球員本身也是很大遺憾。
鳥谷敬2004年起效力阪神，過去16季出賽2169場，生涯打擊率2成80、全壘打138支、打點822分、安打數2085支，成為隊上精神領袖，去年季中拒絕球團提出的引退建議，今年改披羅德球衣，不料受到疫情影響，無法展開生涯第17季。
鳥谷敬6月26日將滿39歲，羅德原定5月26到28日前往甲子園球場，對阪神進行三場交流賽，本來可以預期阪神球迷向他致敬的場面，現在不但所有交流賽全部取消，連球季賽何時展開都是問號，最壞的情況就是整季直接取消。
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