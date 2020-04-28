中職／生涯第一次 悍將派李宗賢守中外野

胡金龍、林哲瑄都出現手肘不適，富邦悍將外野缺人只好出奇招，由內野手李宗賢移防，生涯第一次守中外野，李宗賢說：「教練排了就上，全力做好準備，希望不要落差太大。」

李宗賢上次守外野是中華培訓隊時期，而且還是右外野，進入職棒後就沒在外野守備過，他笑說：「只有去做操。」賽前特別到外野練習，李宗賢說：「平飛球比較難，距離不好抓，接球還可以，要傳哪裡就要靠隊友幫忙。」

悍將總教練洪一中表示，因為胡金龍、林哲瑄手肘不舒服，無法傳球，本來考慮陳品捷，但考量對方是左投，外籍教練杜西建議可以考慮讓李宗賢守外野，守過游擊應該沒太大問題，「這是目前最好的選擇。」

李宗賢趕緊找日文翻譯陽耀華借外野手套，適應不同手套長度，也在吃飯時跟林哲瑄、張正偉多多請教，李宗賢說：「有點壓力，但就是要去面對，學長們都給我信心，告訴我要相信自己。」