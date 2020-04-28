國小硬聯／汶水技壓小馬亞軍鼓山 李宇志準完投展鬥志

汶水國小今年陣容完整 學生棒球聯盟提供

面對TOTO盃(小馬)亞軍主力的高雄市鼓山國小，苗栗縣汶水國小毫不畏懼，在先發投手李宇志5.2局失2分(1分自責)好投帶領下，以3：2獲勝，在國小硬式聯賽勝場開張。

汶水昨天首戰以0比20遭豐田屠殺，並未打擊到士氣，今天(28日)拚戰鼓山，李宇志繳出準完投內容，只在1、4兩局各失1分，以62球登板5.2局，被敲出9安打，投出4次三振、1次保送，表現讓總教練張明照相當肯定，「這孩子很好強，展現鬥志，大家都在睡覺，他還在甩毛巾，跟我說他想上去投球，他投球準，有壓制住鼓山的中心打線，投得順的話抗壓性不錯。」

小六的李宇志其實身世坎坷，張明照說，兩人有親戚關係，「他要叫我阿祖，是我大姊的女兒的女兒的兒子，第四代了」，他透露，李宇志的父母離婚，沒有人照顧，自2歲就跟他一起住，帶他接觸棒球，「他學習態度非常認真，這一年進步很多。」

李宇志投得稱職，汶水打線也把握機會，全場4安打雖比鼓山9安打少，不過5局上突破2比2平手僵局，湯詠朋敲出安打攻下超前分，最後就以1分差險勝。

汶水目前全隊有26人，占了全校人數的一半，今年硬式組成員涵蓋四到六年級，其中小六生有8人，張明照說，六年級陣容完整，校長也很支持，希望棒球勇續經營下去。