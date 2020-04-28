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中職／成熟度受洪一中肯定 陳仕朋對決猿隊再考驗

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
陳仕朋本季首次對決強悍的猿隊打線，爭取第二勝必須全力阻擋對方全壘打砲火。 聯合報系資料照
陳仕朋本季首次對決強悍的猿隊打線，爭取第二勝必須全力阻擋對方全壘打砲火。 聯合報系資料照

富邦悍將隊明天繼續在新莊球場對決樂天桃猿隊，雙方分別推出陳仕朋、卡本特登板先發，這將是陳仕朋本季首次對決強悍的猿隊打線，爭取第二勝必須全力阻擋對方全壘打砲火。

陳仕朋去年首次站穩先發，出賽23場投出11勝8敗、防禦率3.48，勝場數在全聯盟本土投手排名第二，只落後猿隊左投王溢正一勝。

今年開季前兩場先發，陳仕朋合計11.1局被揮出13支安打，包括一支全壘打，失六分有五分自責，21日對統一獅之戰投6.1局，被揮出五支安打、失兩分（一分自責），以優質內容奪下本季首勝。

悍將總教練總教練洪一中表示，陳仕朋是很有想法的投手，感覺比年紀（22歲）更成熟。

陳仕朋去年對決猿隊11場，投出4勝5敗、防禦率4.15，明天再次交手將挑戰跨季三連勝。

猿隊洋投卡本特本季前兩場先發都無關勝敗，合計12.2局被揮出12支安打，包括一支全壘打，失五分都是自責分，明天將是生涯首次對戰悍將。

陳仕朋

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