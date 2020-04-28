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國小硬聯／LLB代表隊對決 興穀靠小五投手周柏佑致勝

聯合新聞網 / 智林體育台提供
興穀國小小五投手周柏佑表現出色。 王婉玲／攝影
興穀國小小五投手周柏佑表現出色。 王婉玲／攝影

面對背水一戰，新北市興穀國小推出陣中唯一小五投手周柏佑先發，他繳出4.1局失3分好投，加上隊友李承諺後援1.2局無失分守住戰局，兩人帶領球隊以5：3擊敗台中市上楓國小，拿下國小硬式聯賽重要一勝。

興穀昨天以0比4不敵中平，面臨不能再輸的壓力，今天迎戰上楓，兩隊正好都是今年謝國城盃(LLB)新北、台中代表隊，形成另類前哨戰，雙方你來我往，上楓在3局下利用2安打先馳得點，興穀則在4局上以投手犯規追平。

上楓4局下藉著張家昊安打再度超前，不過興穀5局上把握上楓換投之際搶分，陳正哲率先安打推進，接著上楓出現連續2次保送，張宇鋕補上內野安打，加上失誤，興穀一舉攻進3分反超，5局下上楓一度1出局攻佔滿壘卻只攻下1分，興穀在6局上再添保險分，最後以2分差贏球。

興穀國小拿下關鍵一勝。 王婉玲／攝影
興穀國小拿下關鍵一勝。 王婉玲／攝影

興穀總教練施宏明表示，今天打擊沒什麼發揮，關鍵在兩名投手有效壓制，先發投手周柏佑雖然才五年級，不過穩定性好，比較不怯場，才會決定讓他先發，後援的李承諺有球速，今天雖然沒有完全發揮，不過還是有穩住局面，尤其5局下滿壘化解相當關鍵。

興穀以小六陣容攻硬式組，小五則是打軟式組，周柏佑是硬式組唯一出賽的小五生，施宏明說，他在小五這批選手中比較突出，內外野都能守，是很好用的工具人，所以才會帶他出來。周柏佑曾在今年市內LLB選拔賽、同仁盃冠軍戰先發，有較多比賽經驗，他說，知道今天這一場很重要，上場不會緊張，按照教練提醒去投球。

興穀這批選手自小三就開始磨練，施總坦言有所期待，希望能拚出久違8強成績。

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