國小硬聯／黃裕筌首支再見安 汐止新北內戰逆轉土城

汐止、土城在國小硬式聯賽今天(28日)進行新北市內戰，落後的汐止展現強大韌性，在6局下上演絕地反攻戲碼，靠著黃裕筌生涯首支再見安打，以8：7勝出，勝場開張。

汐止、土城在市內聯賽就曾交手過，當時土城以9比1扣倒汐止，兩隊聯賽又抽在一起，今天正面交鋒，土城前兩局各拿1分，汐止則在3局下以3安打攻進2分追平戰局，土城5局上攻勢再起，高苡銘、林劭倫都敲出長打，加上汐止一壘手發生失誤，接著陳瑞鑫、林柏辰也補上安打，土城一舉吃下4分大局。

但汐止也不想輕易放棄，5局下先以3安打、2保送追到5比6只差1分，土城在6局上靠著徐維均陽春砲再添1分，取得2分領先，不過汐止在最後半局展開大反攻，林孜誠、陳信連續敲出安打後，2出局後以內野滾地球推進先拿1分，隨後黃裕筌補上中外野安打送回隊友一棒逆轉，全隊都衝出來迎接勝利。

汐止國小展現韌性。 記者王婉玲／攝影

汐止總教練張耀騰表示，當初在市內被土城扣倒是因為寒假開學日延後，導致準備不足，「我們實力在他們之上，但他們氣勢在我們之上」，他說，這場比賽看好是64波戰役(汐止6土城4)，但選手拿到市內小馬代表權後產生驕傲心態，才會打不好，希望經過聯賽第一場比賽後能夠趕快調整回來。

建功的黃裕筌擔任開路先鋒，前三次都沒表現的他上場沒太大信心，「教練提醒我放輕鬆，想說用力揮就好」，張耀騰則對他有信心，「他攻擊穩定、上壘率高，輪到他就覺得有機會，只要把直球節奏抓好就好。」

小六的黃裕筌去年就跟著學長出外比賽，經驗較好，他身高僅140公分，嬌小但敏捷，他為了打棒球，在升小三暑假從基隆轉學到汐止，他說，打球讓自己學到團隊精神，「六年級只剩這個比賽了，希望能拚個冠軍。」