國小硬聯／雙胞哥陳于凱灌6打點又鎖勝 紅葉目標8強

前一戰落敗的台東縣紅葉國小沒有退路，今天(28日)對上台中市光隆國小，全場敲出13支安打，終場以13：7獲勝，在國小硬式聯賽勝場開張。

紅葉昨天以3比4惜敗地主協進，今天交手光隆不敢大意，攻勢集中在前三局，1局上包括陳于凱三壘安打在內攻進4分，2局上林瀝鴻、汪劭華、莊家祥、陳于凱都敲出安打，加上對手奉送5次四壞球，一舉再攻進5分，到了3局上，陳于鑫保送上壘後，陳于凱、林柏勳、林國健先後揮出安打，再添3分進帳，一路取得領先。

打線雖然給力，不過紅葉先發投手汪劭華控球卻發生問題，1局下面對6名打者就出現4次保送，讓紅葉趕緊換上小五投手莊家祥，他有效控制失分，一路投到5局下才又出現危機，光隆靠著4安打追回3分，紅葉在6局上利用保送追加1分保險，最後半局再推出陳于凱後援鎖住勝果，最後以6分差贏球。

紅葉國小目標設定8強 王婉玲／攝影

紅葉第五棒陳于凱單場5支3，包辦6分打點，投球則是後援1局無失分，投打兩端表現精采，總教練武俊鴻表示，他近況不錯，是有力量的打者，排在中心棒次是想激發他的能力，「投打比較起來，他的打擊會比較突出。」

陳于凱跟弟弟陳于鑫是雙胞胎兄弟，原本住關山的兩人在小四一起到紅葉加入棒球隊，武俊鴻透露，兄弟倆家境不是很好，原本不喜歡棒球，在去年小五開始帶他們出來，「他們在旁邊看學長出賽，久了就慢慢越來越有興趣。」

紅葉曾在101學年度硬式聯賽抱回隊史首座冠軍，今年小六生有10人，搭配幾名資質不錯的小五生，預賽幾名主力投手都還未出賽，武俊鴻看好戰力，目標設定8強。