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中職／花200萬英文轉播卻不修排水 鄭文燦做解釋

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
樂天桃猿今年在桃園國際棒球場主場開幕戰波折不少，12日因場地嚴重積水而延賽，也讓桃園國際棒球場排水差的毛病又浮出檯面。本報資料照
樂天桃猿今年在桃園國際棒球場主場開幕戰波折不少，12日因場地嚴重積水而延賽，也讓桃園國際棒球場排水差的毛病又浮出檯面。本報資料照

樂天桃猿今年在桃園國際棒球場主場開幕戰波折不少，12日因場地嚴重積水而延賽，也讓桃園國際棒球場排水差的毛病又浮出檯面，市議員林正峰今天在議會質詢，指市府寧願花200萬元補助英語轉播，「為何不改善排水問題」，讓球場排水不良惡名在外，市長鄭文燦解釋，樂天若能讓出工期，市府願意整修，會與球隊積極協商。

林正峰說，桃園市政府將補助轉播單位200萬元，讓未來樂天桃猿賽事都有英語轉播，他認為轉播行銷台灣、桃園是好事，但為何是市府體育局出錢？是用什麼預算項目？為何不是負責行銷推廣的新聞處來核銷？

鄭文燦說，英語轉播效益很大，因為新聞處行銷預算很少，被議會刪掉不少，因此運用體育局的業務費用，他也說，中華職棒是全世界第一個開打的職棒聯盟，不僅吸引各國媒體採訪中職，也盼透過此英語轉播讓更多人看見台灣的職棒文化與防疫成果．

林正峰接著又質疑，樂天桃猿隊的開幕戰因球場排水不良而延期，也讓惡名揚名海外，市府除了花大錢行銷桃園，也應該將心力放在改善球場的排水系統。

鄭文燦說，排水問題過去討論很多次，市府希望整修球場，但是就得面臨球季要保留給市府整修的問題，因此整修與否必須看球團態度，過去球團評估實際面臨積水而不能開打的場次不多，所以就沒有整修，樂天若能讓出工期給市府，市府願整修解決。

鄭也提到，桃園國際棒球場為朱立倫縣長時期興建，因有積水問題，吳志揚縣長時代也曾想整修，自己上任後也希望能解決，但必須與球團協商，因施工工期問題複雜，必須要和球季錯開，這部分仍要看球團態度，會再與球團協商克服。

議員林正峰（左）今天在議會質詢市長鄭文燦（右），指市府寧願花200萬元補助英語轉播，為何不改善球場排水問題。記者張裕珍／翻攝
議員林正峰（左）今天在議會質詢市長鄭文燦（右），指市府寧願花200萬元補助英語轉播，為何不改善球場排水問題。記者張裕珍／翻攝

樂天桃猿 棒球 中職

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