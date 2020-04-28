快訊

ESPRIT 6月底撤台 香港總部未說明台灣員工遣散問題

國小硬聯／小馬國手松宇軒有國中水準 率新街贏關鍵戰

聯合新聞網 / 王婉玲
松宇軒後援2局賞出3K無失分。 記者王婉玲／攝影
松宇軒後援2局賞出3K無失分。 記者王婉玲／攝影

前一戰不敵桃園市龜山國小，南投縣新街國小今天(28日)對上苗栗縣福基國小沒有退路，在隊長松宇軒貢獻長打又登板後援帶領下，以7：5獲勝，在國小硬式聯賽開胡，保住晉級生機。

新街昨天7比11敗給龜山，今天面對福基全力搶勝，福基1局下靠著2安打先馳得點，不過新街在3局上利用保送、失誤開啟攻勢，隨後松宇軒跑出右外野場內三分全壘打清壘，福基在3局下則藉著范聖恩中外野場內兩分砲追平。

雙方你來我往，4局上新街廖品硯、伍聖銘、吳宇哲連續敲出安打攻進2分，福基同樣在4局下有所回應，林睿靖的二壘安打再度將戰局扳平為5比5，新街在5局上又是松宇軒跳出，三壘安打帶動得分攻勢，下半局再接替先發投手楊沅蒼登板，鎖住最後兩局沒有失分，加上新街6局上以保送追加保險分，拿下最後勝利。

新街國小松宇軒兩支安打都是長打。 學生棒球聯盟提供
新街國小松宇軒兩支安打都是長打。 學生棒球聯盟提供

松宇軒無疑是關鍵人物，擔任開路先鋒的他單場3支2，另有1次保送，兩支安打都是長打，後援2局賞出3K無失分，新街總教練紀俊麟表示，他原本就是球隊攻守重心，在國小這個層級相當突出，力道、跑壘更有國中水準，加上剛打完強度高的TOTO盃選拔賽(小馬)，狀況都維持得很好，「入選小馬國手當然對他的自信心加分不少，他跟陳柏安打完選拔賽後都有相當大的成長。」

松宇軒說，自己投球、打擊都喜歡，更喜愛當捕手，打完TOTO盃後覺得自己投球變準，進步多，「國小畢業前希望可以當國手、幫球隊聯賽打到4強。」

布農族的松宇軒來自南投縣信義鄉羅娜村，自小四開始打球，他說，打棒球學到運動家精神，態度要積極，知道怎麼生活管理，最喜歡中信兄弟彭政閔，「他的精神、態度值得學習。」

新街曾在106學年度硬式聯賽拿到殿軍，紀俊麟指出，目標當然希望能夠往前推進，盡量贏球。

苗栗縣 布農族 保險

延伸閱讀

國小硬聯／重砲薛和坤一年10轟 崇學重新學習拚8強

國小硬聯／竹縣大同林俊奎夯生涯首轟 從打棒球學好態度

國小硬聯／林家雙胞胎接力安打建功 協進復仇紅葉開胡

國小硬聯／大豐首度叩關硬式 暑假花蓮移訓開拓視野

相關新聞

中職／諸葛紅中營內無大將 黑帥索沙獨守新莊城

中職開打至今已2週時間，要說哪支球隊的表現最令人意外，那倒不是開季7連勝的樂天，而是只有4勝6敗的富邦。富邦在去年季後撤換大部分的教練團成員，改與過去帶領Lamigo奪下多次總冠軍的洪一中簽下複數年總

韓職／若轉播談成 美國網友民調逾八成有收看意願

美國體育媒體ESPN傳出快要談妥韓職的海外轉播議，等到5月5日的例行賽開打，美國球迷也能收看直播，MLB Trade R...

中職／20戰57轟 聯盟最強強打年？

中職新球季打完前三周廿場比賽，全聯盟出現五十七支全壘打，改寫歷年同期最多轟紀錄，樂天桃猿隊出賽九場就有廿轟，產量排名第一...

國小硬聯／小馬國手松宇軒有國中水準 率新街贏關鍵戰

前一戰不敵桃園市龜山國小，南投縣新街國小今天(28日)對上苗栗縣福基國小沒有退路，在隊長松宇軒貢獻長打又登板後援帶領下，以7：5獲勝，在國小硬式聯賽開胡，保住晉級生機。

中職／先發吃緊 獅隊牛棚靈活用

開季三周結算，統一獅隊牛棚使用率是四隊最多，平均一場比賽出賽三點七人次、負擔四點二局，都位居第一，然而攤開投手各自的出賽...

中職／恐怖朱育賢 挑戰半月11轟

中華職棒開季砲火滿天飛，廿場五十七轟創下新紀錄，其中代表人物就是樂天桃猿隊強打朱育賢，以八轟穩居全壘打排行榜第一，今、明...

中職／統一獅應援團大唱想見你 盼疫情過去與球迷相見

閉門開打的中華職棒，各隊營造球場應援氣氛，統一獅球團除了招牌啦啦隊外，週日（26日）5局中場應援團長蘿蔔自彈自唱「想見你...

中職／桃園球場假觀眾 洋將有驚喜有驚嚇

中華職棒閉門開打，觀眾席少了球迷，樂天桃猿隊怕球員太孤單，觀眾席擺上人型紙版跟假人，想要營造熱鬧氣氛，新洋投卡本特（Ry...

中職／統一獅牛棚局數吃最多 天天出賽卻少見

開季三周結算，統一獅隊牛棚平均一場比賽出賽3.7人次、吃下4.2局，都是四隊最多，不過攤開投手個別出賽場次，卻鮮少天天上...

中職／猿隊開季狂轟濫炸 9戰20轟效率超高

中職開季前20戰出現57支全壘打，改寫歷年同期最多轟紀錄，樂天桃猿隊出賽九場就有20轟，產量排名第一，再這樣瘋狂打下去，...

中職／史上最離奇骨折 曾翊誠投球扭斷左大腿

中信兄弟隊「大師兄」林智勝昨天對悍將隊之戰七局上衝本壘受傷，造成左手食指、中指骨折，最快下半季才能歸隊；中職史上最離奇的...

國小硬聯／全校近半學生打球 宜縣大同首參賽盼前進亞太

首度參加國小硬式聯賽的宜蘭縣大同國小，今天(27日)首戰對上新竹市虎林國小提前4局以16比0輕鬆獲勝，拿下硬式全國賽首勝。

熱門新聞

NBA／公牛訓練堪比總冠軍賽 昔龍套感念喬丹鐵血教育

NBA／憶羅德曼獨行俠歲月 資深記者曝穿70號原因

MLB／A-Rod邀台灣富豪合買大都會 富比世爆金主是富邦

中職／諸葛紅中營內無大將 黑帥索沙獨守新莊城

中職／開季前20戰57轟破紀錄 比2016年53轟還誇張

NBA／葛登寫歌諷灌籃9分 韋德幽默以對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。