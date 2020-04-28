國小硬聯／小馬國手松宇軒有國中水準 率新街贏關鍵戰

前一戰不敵桃園市龜山國小，南投縣新街國小今天(28日)對上苗栗縣福基國小沒有退路，在隊長松宇軒貢獻長打又登板後援帶領下，以7：5獲勝，在國小硬式聯賽開胡，保住晉級生機。

新街昨天7比11敗給龜山，今天面對福基全力搶勝，福基1局下靠著2安打先馳得點，不過新街在3局上利用保送、失誤開啟攻勢，隨後松宇軒跑出右外野場內三分全壘打清壘，福基在3局下則藉著范聖恩中外野場內兩分砲追平。

雙方你來我往，4局上新街廖品硯、伍聖銘、吳宇哲連續敲出安打攻進2分，福基同樣在4局下有所回應，林睿靖的二壘安打再度將戰局扳平為5比5，新街在5局上又是松宇軒跳出，三壘安打帶動得分攻勢，下半局再接替先發投手楊沅蒼登板，鎖住最後兩局沒有失分，加上新街6局上以保送追加保險分，拿下最後勝利。

新街國小松宇軒兩支安打都是長打。 學生棒球聯盟提供

松宇軒無疑是關鍵人物，擔任開路先鋒的他單場3支2，另有1次保送，兩支安打都是長打，後援2局賞出3K無失分，新街總教練紀俊麟表示，他原本就是球隊攻守重心，在國小這個層級相當突出，力道、跑壘更有國中水準，加上剛打完強度高的TOTO盃選拔賽(小馬)，狀況都維持得很好，「入選小馬國手當然對他的自信心加分不少，他跟陳柏安打完選拔賽後都有相當大的成長。」

松宇軒說，自己投球、打擊都喜歡，更喜愛當捕手，打完TOTO盃後覺得自己投球變準，進步多，「國小畢業前希望可以當國手、幫球隊聯賽打到4強。」

布農族的松宇軒來自南投縣信義鄉羅娜村，自小四開始打球，他說，打棒球學到運動家精神，態度要積極，知道怎麼生活管理，最喜歡中信兄弟彭政閔，「他的精神、態度值得學習。」

新街曾在106學年度硬式聯賽拿到殿軍，紀俊麟指出，目標當然希望能夠往前推進，盡量贏球。