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韓職／若轉播談成 美國網友民調逾八成有收看意願

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
超過八成美國民眾表達願意觀看韓職。 歐新社
超過八成美國民眾表達願意觀看韓職。 歐新社

美國體育媒體ESPN傳出快要談妥韓職的海外轉播議，等到5月5日的例行賽開打，美國球迷也能收看直播，MLB Trade Rumor網站對此進行線上民調，詢問網友是否到時會買單收看韓職，超過八成表達觀看意願。

韓聯社昨天報導，有消息來源指出ESPN與韓職即將達成共識，每周提供數場比賽直播，不過詳細的合約內容尚未明朗，有可能只是短期合作。

大聯盟新賽季何時開打還在未定之天，美國球迷有望先透過韓職望梅止渴，從MLB Trade Rumor線上民調來看，8834名投票者中，有四成的人表示因為沒有其他選擇，所以願意先收看韓職，另有27.9%認為會試著看幾場，但不會固定收看，死忠擁護者則占14.03%，就算大聯盟回歸，也會繼續看韓職。

也有17.7%的投票網友對韓職無動於衷，投下拒看選項，認為低階的比賽和陌生的球員無法引起興趣。

不讓中職專美於前，韓職在因新冠肺炎疫情延遲了五周後，敲定5月5日正式揭開賽季，雖然暫時閉門開打，但聯盟內部正在討論讓球迷進場的計畫，第一階段有可能先開放球場容納量的20％至25％，之後再逐步提升人數。

大聯盟 MLB 中職

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