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中職／先發吃緊 獅隊牛棚靈活用
開季三周結算，統一獅隊牛棚使用率是四隊最多，平均一場比賽出賽三點七人次、負擔四點二局，都位居第一，然而攤開投手各自的出賽場次，獅隊卻是模範生，相較他隊牛棚至少三人有過連續出賽紀錄，獅隊至今曾連續登板的只有兩人。
獅隊因羅里奇返美陪產影響進度，開季洋投少一人，雖然本土投手適時頂上，不過先發投手僅負擔五十三局是四隊最少，隨著羅里奇今天將在二軍出賽，獅隊也已確定找到第四名洋投，有望紓解困境。
在先發無法拉長局數前，獅隊多仰賴牛棚，後援投手出賽四十一人次、負擔四十六局都是四隊最多，雖然獅隊已賽數較多，但換算成場均，三隊出賽人次、局數平均都在三出頭，相比仍較高。
但在出賽頻率上，獅隊投手卻鮮少天天上場，曾在一軍出賽的八名牛棚投手，只有林其緯連續出賽過兩次、林航一次，黃竣彥出賽六場雖然投了九點一局是各隊牛棚最多，但每場出賽至少相隔一天，反應在數字上，獅隊牛棚防禦率四點一一，僅次於中信兄弟隊。
沒有固定的終結者、布局投手，視情況調度是獅隊目前方針，代總教練林岳平表示，球員也須隨時關注賽事發展，因為可能隨時會上場，「要常常保持領先才會固定投手，目前就是善用現有的牛棚。」
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