中職／恐怖朱育賢 挑戰半月11轟

中華職棒開季砲火滿天飛，廿場五十七轟創下新紀錄，其中代表人物就是樂天桃猿隊強打朱育賢，以八轟穩居全壘打排行榜第一，今、明兩天是猿隊在四月的最後兩場比賽，朱育賢還有機會挑戰自己創下的單月十一轟中職紀錄，但難度很高。

去年朱育賢在六月一日以一發滿貫全壘打揭開序幕，單月三次單場雙響砲，結算時累積十一轟，破了二○○九年林智勝的單月十轟紀錄，該月打擊率高達四成八一，長打率則是破表的一點○一三。

今年朱育賢剛開季就已有火燙手感，出賽九場敲出八轟，有一次單場三響砲、兩次雙響砲，距離紀錄只差三轟，目前打擊率五成一四、十八支安打、十七分打點也都是中職第一，長打率則是一點二○○。

更驚人的是，由於中職因疫情延後開打，加上猿隊前兩戰都因雨延賽，朱育賢直到四月十五日才踏上打擊區，只花半個月時間，就有機會挑戰單月紀錄。

朱育賢就算挑戰單月最多轟紀錄不成，只要保持目前手感，距離另一項半季廿二轟的紀錄也不會太遠，紀錄保持人同樣是二○一九年的朱育賢。