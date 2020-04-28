聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／恐怖朱育賢 挑戰半月11轟

聯合報 / 記者蘇志畬／綜合報導
桃猿隊朱育賢長打火力強大，目前累積八轟。圖／聯合報系資料照片
桃猿隊朱育賢長打火力強大，目前累積八轟。圖／聯合報系資料照片

中華職棒開季砲火滿天飛，廿場五十七轟創下新紀錄，其中代表人物就是樂天桃猿隊強打朱育賢，以八轟穩居全壘打排行榜第一，今、明兩天是猿隊在四月的最後兩場比賽，朱育賢還有機會挑戰自己創下的單月十一轟中職紀錄，但難度很高。

去年朱育賢在六月一日以一發滿貫全壘打揭開序幕，單月三次單場雙響砲，結算時累積十一轟，破了二○○九年林智勝的單月十轟紀錄，該月打擊率高達四成八一，長打率則是破表的一點○一三。

今年朱育賢剛開季就已有火燙手感，出賽九場敲出八轟，有一次單場三響砲、兩次雙響砲，距離紀錄只差三轟，目前打擊率五成一四、十八支安打、十七分打點也都是中職第一，長打率則是一點二○○。

更驚人的是，由於中職因疫情延後開打，加上猿隊前兩戰都因雨延賽，朱育賢直到四月十五日才踏上打擊區，只花半個月時間，就有機會挑戰單月紀錄。

朱育賢就算挑戰單月最多轟紀錄不成，只要保持目前手感，距離另一項半季廿二轟的紀錄也不會太遠，紀錄保持人同樣是二○一九年的朱育賢。

朱育賢 樂天桃猿 林智勝

延伸閱讀

中職／4月賽事倒數 看朱育賢挑戰單月11轟

中職／朱育賢討面子 林航防禦率仍完美

中職／被林航三振很興奮 朱育賢下次要討回來

中職／朱育賢8戰8轟 日媒：要來日職嗎？

相關新聞

中職／20戰57轟 聯盟最強強打年？

中職新球季打完前三周廿場比賽，全聯盟出現五十七支全壘打，改寫歷年同期最多轟紀錄，樂天桃猿隊出賽九場就有廿轟，產量排名第一...

中職／恐怖朱育賢 挑戰半月11轟

中華職棒開季砲火滿天飛，廿場五十七轟創下新紀錄，其中代表人物就是樂天桃猿隊強打朱育賢，以八轟穩居全壘打排行榜第一，今、明...

中職／先發吃緊 獅隊牛棚靈活用

開季三周結算，統一獅隊牛棚使用率是四隊最多，平均一場比賽出賽三點七人次、負擔四點二局，都位居第一，然而攤開投手各自的出賽...

中職／桃園球場假觀眾 洋將有驚喜有驚嚇

中華職棒閉門開打，觀眾席少了球迷，樂天桃猿隊怕球員太孤單，觀眾席擺上人型紙版跟假人，想要營造熱鬧氣氛，新洋投卡本特（Ry...

中職／統一獅牛棚局數吃最多 天天出賽卻少見

開季三周結算，統一獅隊牛棚平均一場比賽出賽3.7人次、吃下4.2局，都是四隊最多，不過攤開投手個別出賽場次，卻鮮少天天上...

中職／猿隊開季狂轟濫炸 9戰20轟效率超高

中職開季前20戰出現57支全壘打，改寫歷年同期最多轟紀錄，樂天桃猿隊出賽九場就有20轟，產量排名第一，再這樣瘋狂打下去，...

中職／史上最離奇骨折 曾翊誠投球扭斷左大腿

中信兄弟隊「大師兄」林智勝昨天對悍將隊之戰七局上衝本壘受傷，造成左手食指、中指骨折，最快下半季才能歸隊；中職史上最離奇的...

國小硬聯／全校近半學生打球 宜縣大同首參賽盼前進亞太

首度參加國小硬式聯賽的宜蘭縣大同國小，今天(27日)首戰對上新竹市虎林國小提前4局以16比0輕鬆獲勝，拿下硬式全國賽首勝。

國小硬聯／重砲薛和坤一年10轟 崇學重新學習拚8強

「崇學就是重新學習」，台南市崇學國小校長洪榮進以此勉勵球隊，今天(27日)在國小硬式聯賽首戰對到嘉義縣太保國小，崇學包括薛和坤兩分砲在內，全場狂掃26支安打，終場以21比9贏球，勝場開張。

國小硬聯／竹縣大同林俊奎夯生涯首轟 從打棒球學好態度

「打棒球之後，我覺得自己態度變好了！」新竹縣大同國小隊長林俊奎說到，今天(27日)在國小硬式聯賽對上屏東縣大平國小夯出生涯首支全壘打，幫助大同提前5局以10比3獲勝，勝場開張。

國小硬聯／林家雙胞胎接力安打建功 協進復仇紅葉開胡

前一次交手被扣倒，台南市協進國小今天(27日)再度對戰台東縣紅葉國小討回顏面，在雙胞胎兄弟林銘軒、林銘謙接力安打建功下，以4比3獲勝，在國小硬式聯賽開胡。

國小硬聯／大豐首度叩關硬式 暑假花蓮移訓開拓視野

首度參加國小硬式聯賽的新北市大豐國小，今天(27日)首戰桃園市華勛國小，在先發投手黃宥傑完投失3分(2分自責)帶領下，以7比3拿下首勝，向目標8強邁進。

熱門新聞

NBA／史塔克頓比喬丹更難守 裴頓：他就像殭屍盯著我

中職／最強日職轉台左投 米蘭達更勝正田樹

NBA／戲言要在喬丹頭上灌籃 阿姆：他是當真的

中職／成唯一開工的古巴球員 最高薪洋將：來台灣很棒

NBA／公牛訓練堪比總冠軍賽 昔龍套感念喬丹鐵血教育

NBA／憶羅德曼獨行俠歲月 資深記者曝穿70號原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。