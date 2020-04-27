中職／統一獅應援團大唱想見你 盼疫情過去與球迷相見
閉門開打的中華職棒，各隊營造球場應援氣氛，統一獅球團除了招牌啦啦隊外，週日（26日）5局中場應援團長蘿蔔自彈自唱「想見你」，期待與球迷再次在球場相見。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情籠罩下，各國多數運動賽事停擺，台灣的中華職棒4月12日領先開打，在疫情之下成為全世界數一數二進行中的職業運動，成為國際媒體關注焦點。
看盡中職球場人潮起落，曾經擔任統一獅啦啦隊長的「標哥」何信標表示，職棒場上，球員與球迷的互動是最重要的元素，「沒有球迷的棒球場，就像紅花少了綠葉襯托，永遠少一味。」
雖然如此，統一獅球團仍努力營造球場應援氣氛，利用網路與球迷互動，只要獅隊選手開轟，就抽出吉祥物「萊恩防疫布偶」；更增加五局中場獅迷點歌活動，由曾經擔任駐唱歌手的應援團長蘿蔔，在5局中場自彈自唱，週日深情演唱樂團八三夭情歌「想見你想見你想見你」展現好歌喉，撫慰沒有辦法進場的球迷，也向球迷告白「想見你」。
雖然面對空無一人的球場座位席，熟悉的球迷無法進場，但是應援團長達平表示，現在應援時心裡想的就是「謝神」，感謝棒球之神的保佑，讓台灣職棒在疫情中順利進行，期待疫情過去，與1號隊友再次賣力為統一獅加油。
雖然球迷無法進場，招牌啦啦隊Uni Girls的活力依舊熱情，隊長妮可也向球迷喊話，雖然無法進場，但是也可以透過轉播在家裡一起跳，等待球迷再次進場，與他們一起跳起來。
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