中職／諸葛紅中營內無大將 黑帥索沙獨守新莊城

中職開打至今已2週時間，要說哪支球隊的表現最令人意外，那倒不是開季7連勝的樂天，而是只有4勝6敗的富邦。富邦在去年季後撤換大部分的教練團成員，改與過去帶領Lamigo奪下多次總冠軍的洪一中簽下複數年總教練合約，同時也有多名前Lamigo教練團成員一起轉隊到富邦，加上被譽為史上最強洋投的索沙(Henry Sosa)順利回鍋，並成功與羅力(Mike Loree)續約，還有去年季末投得不錯的左投包林傑(Ryan Bollinger)及伍鐸(Bryan Woodall)，史上最多勝教頭搭配4名在中職投出一定成績的洋投，讓人期待上季全年勝率第一的富邦，今年能有打進總冠軍賽的機會。

開季2連勝後，富邦隨即在對樂天的師徒對決中3連敗，贏了1場後再度3連敗，昨日再1勝，目前戰績為4勝6敗，最大的原因就是投手的崩盤，尤其是在季前被預期戰力堅強的先發投手這塊。洋投包林傑在2月初就因腳傷而無法練球，羅力在3月中同樣發生傷勢問題，休養超過1個月，直到25日才進牛棚練投，當然也趕不及已延後一個月的開季，4名洋投中只剩索沙及伍鐸2人可正常出賽，對富邦的先發輪值有很大的影響。

羅力兩次牛棚的狀況都不錯，最快明天就有可能重返先發。 聯合報系資料照片

富邦的10場比賽共用了5名先發投手，索沙就先發了3場，伍鐸、陳仕朋及江國豪各2場，游霆崴則是1場，其中最穩定的當然是索沙，他前2場出賽都是優質先發，都投到7局分別失1分及2分，只有1勝1敗，但內容十分不錯，何況還是投1休4，第3場則投6局失4分，三振及保送各3次，與前2場的超高水準表現雖有些微落差，但也完成先發投手應有的工作；陳仕朋本季的首場先發，只投5局被打8安失4分退場，第2場面對統一則是拉長到6又1/3局，只被打5安投出6次三振失2分，拿下個人本季首勝；而在熱身賽表現平平的游霆崴，26日先發投6局只被打6安投出4次三振，同樣拿到個人本季首勝，是上週富邦最大的亮點，不過3人中仍屬索沙為目前最穩定的先發投手，另2名年輕投手還得多觀察幾場。

其餘兩名先發的表現就十分不理想了，去年季中選秀第一指名的江國豪，上季就出賽11場，其中有2場先發，但投了20局就被打出32安，防禦率高達7.40，經過完整的春訓後，本季進入開季先發輪值，不過兩場下來，狀況比去年更差，兩場都只投到5局左右，10又1/3局就被打出22安，丟掉16分(14自責分)，防禦率是近去年兩倍的12.19。

江國豪去年球季的選秀探花，雖然王建民認為他資質頗佳，但明顯還有沒做好在一軍生存的充足準備。 聯合報系資料照片

唯二能出賽的洋投伍鐸，投球內容更是離譜，伍鐸在15年來到台灣，前3年在中信及轉到富邦的頭1年，都能維持防禦率在4以下的成績，17、18兩年更是單季都有10勝以上，不過去年投球威力銳減，只有2勝12敗5.48防禦率，季末被捨棄在洋將名額之外，本季富邦再度找他回鍋，但從熱身賽

開始就表現不佳，開季在兩名洋投掛傷號的情形下，只能勉強讓他上場，毫無意外地投出難看的成績，先發2場加起來的投球局數僅有7局，被打出14支安打，丟掉11分，防禦率高達14.14，可說是完全不知道怎麼用他。

好消息是羅力預計最快在週三復出，如果羅力能恢復到跟去年差不多的水準，對紓解富邦目前的先發投手荒會有明顯的幫助，至少索沙的壓力會小一點，不需要那麼快再來一次投1休4；關於伍鐸，富邦教練團似乎要再給他一次機會，今晚派他先發出賽上次對戰投得不理想的對手樂天，如果這場表現不錯，那是最好，如果仍然不行，反之羅力週三先發且有一定的投球內容，那把伍鐸移到牛棚也不失為另一種嘗試。

巧婦難為無米之炊！洪一中轉戰悍將的第一個球季一開始就遇到投手荒，在調度上顯得格外吃力。 聯合報系資料照片

富邦的中繼後援投手群只有陳鴻文較穩定，林羿豪的防禦率雖還是0，但控球狀況不穩定，其餘如范玉禹、王尉永及羅國華的近況都很糟，如果伍鐸無法做好先發的工作，那就換個角色看看，至少能吃些局數，緩解牛棚上場壓力；最壞的情況就是羅力無法如預期在週三復出，或是投球內容未到位，那還是只能將伍鐸留在先發位置，畢竟諸葛紅中的大營之內已無先發大將可用了。