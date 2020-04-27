聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／桃園球場假觀眾 洋將有驚喜有驚嚇
中華職棒閉門開打，觀眾席少了球迷，樂天桃猿隊怕球員太孤單，觀眾席擺上人型紙版跟假人，想要營造熱鬧氣氛，新洋投卡本特（Ryan Carpenter）看到未婚妻身影很驚喜，洋投尼寇力（Justin Nicolino）卻被嚇一跳。
猿隊以看板取代球迷的巧思獲得不少好評，甚至有國外球迷自稱是「人型紙版第一號粉絲」，就連「華爾街日報」也特別報導這個特別現象，其中人型紙板也提供球迷客製化，可以換上自己的頭像，隔空為球員加油，推出的首波活動已經預訂一空。
人型紙板的訂製服務，也成為洋將的另類精神寄託，卡本特在開幕戰看到未婚妻也加入訂製，有四個「她」在場邊為卡本特加油，感到十分有趣，當「華爾街日報」記者戴蒙（Jared Diamond）貼出卡本特與未婚妻的紙板合照時，卡本特開玩笑說：「看得出來整場比賽她都很滿意吧。」
不過看台上不只人型紙板，還有不少假人偶，同是猿隊的洋投尼寇力則在接受華爾街日報訪問時表示，自己因忘記觀眾席上有假人，卻感受到似乎有人在凝視自己，因此被嚇了一跳。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言