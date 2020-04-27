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中職／桃園球場假觀眾 洋將有驚喜有驚嚇

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
卡本特與未婚妻的紙板合照。圖／取自Jared Diamond推特
卡本特與未婚妻的紙板合照。圖／取自Jared Diamond推特

中華職棒閉門開打，觀眾席少了球迷，樂天桃猿隊怕球員太孤單，觀眾席擺上人型紙版跟假人，想要營造熱鬧氣氛，新洋投卡本特（Ryan Carpenter）看到未婚妻身影很驚喜，洋投尼寇力（Justin Nicolino）卻被嚇一跳。

猿隊以看板取代球迷的巧思獲得不少好評，甚至有國外球迷自稱是「人型紙版第一號粉絲」，就連「華爾街日報」也特別報導這個特別現象，其中人型紙板也提供球迷客製化，可以換上自己的頭像，隔空為球員加油，推出的首波活動已經預訂一空。

人型紙板的訂製服務，也成為洋將的另類精神寄託，卡本特在開幕戰看到未婚妻也加入訂製，有四個「她」在場邊為卡本特加油，感到十分有趣，當「華爾街日報」記者戴蒙（Jared Diamond）貼出卡本特與未婚妻的紙板合照時，卡本特開玩笑說：「看得出來整場比賽她都很滿意吧。」

不過看台上不只人型紙板，還有不少假人偶，同是猿隊的洋投尼寇力則在接受華爾街日報訪問時表示，自己因忘記觀眾席上有假人，卻感受到似乎有人在凝視自己，因此被嚇了一跳。

樂天桃猿 中華職棒

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