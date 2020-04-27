中職／統一獅牛棚局數吃最多 天天出賽卻少見

開季三周結算，統一獅隊牛棚平均一場比賽出賽3.7人次、吃下4.2局，都是四隊最多，不過攤開投手個別出賽場次，卻鮮少天天上場，相較其他三隊牛棚連續出賽至少三人起跳，獅隊至今曾連續登板的只有林航、林其緯。

獅隊因羅里奇返美陪產影響進度，開季洋投少一人，先發投手防禦率8.66是四隊最高，負擔53局也是四隊最少，大部分局勢都靠牛棚收尾，後援投手出賽41人次、負擔46局都是四隊最多，雖然獅隊已賽數較多，但換算場均數字後，跟三隊場均出賽人次、局數都在3出頭相比仍較高。

獅隊牛棚投手雖然承擔不少局數，不過仍有一定穩定度，目前防禦率4.11，僅次於中信兄弟，近兩場牛棚就負擔了8.2局，但僅失一分，團隊拿下的五場勝利，有兩勝來自牛棚。

獅隊目前沒有安排7、8、9局的固定投手，而是視情況調度，代總教練林岳平表示，球員也須隨時關注賽事發展，因為可能隨時會上場，「要常常保持領先才會有固定投手，目前就是善用現有的牛棚。」

靈活調度反映在出賽頻率，也減少牛棚體能負擔，獅隊目前曾在一軍出賽的八名牛棚投手，只有林其緯曾兩次連續出賽，林航則是近兩場連續登板，黃竣彥出賽六場雖然投了9.1局，但每場出賽至少相隔一天。