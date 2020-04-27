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中職／猿隊開季狂轟濫炸 9戰20轟效率超高
中職開季前20戰出現57支全壘打，改寫歷年同期最多轟紀錄，樂天桃猿隊出賽九場就有20轟，產量排名第一，再這樣瘋狂打下去，打完120場球季賽時，不但有機會改寫隊史單季165轟紀錄，也可能超前中信兄弟隊2016年締造的169轟紀錄。
中職2016年出現603轟，成為史上全壘打數最多的球季，四隊產量都破百，兄弟169轟也是史上單隊最多，猿隊去年只差四轟追平。
中職過去30個球季，單季單隊超過150轟只有四次，猿隊就包辦三次，另兩次是2016年158轟、17年151轟；值得一提的是，猿隊從2015年起，已經連續五季全壘打三位數，也是史上首支達到這項紀錄的球隊，看來今年可望延續數字。
兄弟開季打低投高，猿隊剛好相反，目前團隊防禦率5.94（四隊排名第二）不太好看，但打擊率3成50、長打率5成93、得79分、打點76分、安打123支、20轟都是榜首，戰績7勝2敗穩居龍頭。
猿隊開季前九戰已有九人開轟，朱育賢八轟在全聯盟排名第一，林泓育目前三轟，成晉、林立各兩轟，藍寅倫、林智平、林承飛、陳俊秀、郭嚴文各一轟。
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