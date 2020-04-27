中職／史上最離奇骨折 曾翊誠投球扭斷左大腿

中信兄弟隊「大師兄」林智勝昨天對悍將隊之戰七局上衝本壘受傷，造成左手食指、中指骨折，最快下半季才能歸隊；中職史上最離奇的球員發生骨折事件，出現在2003年3月14日，主角是樂天桃猿隊現任投手教練曾翊誠，17年前那一幕讓球界震驚不已。

這場在新莊球場進行的統一獅、中信鯨隊之戰，也是曾翊誠效力獅隊第四年、單季第二場先發任務，比賽進行到六局下，他面對鯨隊日籍捕手笹川隆時，疑因投手丘土質太硬，投球後摔在地上，造成左大腿骨折，緊急送醫開刀。

曾翊誠改側投重新出發，不料2003年第二場先發任務就發生意外，他雖完成5.1局投球，奪下當季首勝、生涯第11勝，卻因這起讓人想像不到的意外，足足休息一年才復出。

中職開打31年，球員因為身體碰撞、觸身球、為了接球撞上全壘打牆，出現不少骨折場面，但投手投到把自己的腳「扭斷」，堪稱空前絕後。

曾翊誠17年前在投手丘發生意外時，一度在心中吶喊「為什麼是我」，擔心職棒生涯就此結束，有人認為是場地問題，也有人認為投球姿勢、甚至肌力太壯都是原因；他後來回憶此事，受傷前一刻出手時，聽到一個清脆的聲音，發現左腿無法支撐，立刻倒地不起，左大腿開始劇痛。

曾翊誠1999年加盟獅隊時，簽約金500萬元寫下中職新紀錄（2002年被蔡仲南600萬元超前），感受極大壓力，2003年意外重傷，看到腿骨斷成兩截的X光片，實在非常不甘心，一度在獅隊總教練謝長亨面前嚎啕大哭。

但個性堅強的曾翊誠沒被打敗，經過一年療傷、復健，2004年3月11日重新站上投手丘，05年轉任後援投手，出賽54場寫下個人單季新高，並以11場中繼成功奪下中職史上第一座中繼王頭銜。

這起讓人不可思議的事件，謝長亨也透露心聲，強調自己在球員時期，球場問題就存在，投完球後支撐腳常會受不了堅硬土質。