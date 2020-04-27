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中職／伍鐸跨季9連敗 杜章偉史上最慘12連敗

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
富邦投手伍鐸。記者黃仲裕／攝影
富邦投手伍鐸。記者黃仲裕／攝影

中職本季賽事邁入第四周，明天將在新莊球場進行富邦悍將、樂天桃猿隊之戰，雙方推出伍鐸、尼寇力登板先發；伍鐸開季陷入低潮，前兩場先發防禦率高達14.14，22日不敵統一獅隊，吞下本季首敗、跨季九連敗，已經快一年不知勝投滋味。

伍鐸前年14勝奪下中職勝投王，去年表現一落千丈，出賽21場（18場先發）只有2勝12敗，5月4日對獅隊勝投後，接下來跨季14場先發吞下九敗，到現在還未解套。

伍鐸今年前兩戰合計七局被揮出14支安打，包括三支全壘打，失11分都是自責分，17日對猿隊先發五局失六分、無關勝敗，22日對獅隊只投兩局，失五分吞敗。

悍將隊投手教練吳俊良強調，伍鐸在牛棚練投狀況不錯，教練團會幫他找方法，也給他不一樣的建議。

中職最長跨季連敗是中信鯨隊杜章偉，2007年3月30日到08年6月7日吞下12連敗。

尼寇力23日初登板，對中信兄弟先發兩局，被揮出三支安打、失一分，比賽進行三局下因雨暫停、擇日再戰。

伍鐸 中職

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