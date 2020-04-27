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國小硬聯／大豐首度叩關硬式 暑假花蓮移訓開拓視野

聯合新聞網 / 王婉玲
大豐國小挑戰硬式組。 記者王婉玲／攝影
大豐國小挑戰硬式組。 記者王婉玲／攝影

首度參加國小硬式聯賽的新北市大豐國小，今天(27日)首戰桃園市華勛國小，在先發投手黃宥傑完投失3分(2分自責)帶領下，以7：3拿下首勝，向目標8強邁進。

大豐成軍僅5年多，去年在軟式聯賽奪得季軍佳績，陣中仍有部分主力，今年叩關硬式聯賽，分組遭桃園球隊華勛、大勇夾擊，今天先迎戰華勛，雙方前兩局戰平1比1，3局上大豐以保送開啟一輪猛攻，石正侑二壘安打打下超前分，2出局後華勛投手不穩，出現3次保送、1次觸身球，讓大豐單局攻下3分，4局上大豐孟廖劭佶、石正侑、談恩童、陳韋翰、王禹舜都敲出安打再添3分進帳，保持領先優勢。

大豐先發投手黃宥傑則是首局失1分後有效控制局面，直到6局下再遭葉耀嶸、林昊喆、王啟勳敲出安打，加上失誤，讓華勛追回2分，不過黃宥傑及時回穩守住勝果，總計以75球完投6局，被敲出7支安打，投出4次三振，沒有四死球。

大豐總教練孟廖燦東表示，黃宥傑今天投得還可以，策略就是投準讓對手打，「經過去年軟式聯賽的磨練，他現在控球變更好」，他說，第一場選手掌握比賽節奏不是很好，但已經比前陣子低潮好很多。

大豐今年將主力擺在硬式，以五年級小將為主，也有部分去年聯賽班底，孟廖燦東說，這批選手默契好，這兩年決定攻硬式，「第一次打硬式聯賽，選手都很興奮，希望不要給他們壓力。」

大豐自成軍以來幾乎每年都會到花蓮移地訓練，孟廖燦東笑說，自己是花蓮人，對當地人脈、資源比較熟悉，除了棒球外，也會安排像釣蝦、參觀等生態之旅，讓小朋友能接受更多文化刺激，畢竟未來不是每個人都打棒球，也希望他們開拓視野。

大豐國小暑假到花蓮移地訓練成為球隊固定行程。 記者王婉玲／攝影
大豐國小暑假到花蓮移地訓練成為球隊固定行程。 記者王婉玲／攝影

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