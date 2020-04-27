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國小硬聯／林家雙胞胎接力安打建功 協進復仇紅葉開胡

聯合新聞網 / 王婉玲
協進國小在國小硬式聯賽開胡。 記者王婉玲／攝影
協進國小在國小硬式聯賽開胡。 記者王婉玲／攝影

前一次交手被扣倒，台南市協進國小今天(27日)再度對戰台東縣紅葉國小討回顏面，在雙胞胎兄弟林銘軒、林銘謙接力安打建功下，以4：3獲勝，在國小硬式聯賽開胡。

曾在立德盃遭紅葉提前結束比賽，協進在硬式聯賽首場再度碰頭，結果卻不相同，協進開局利用陳楷翔安打、盜壘、失誤先馳得點，不過紅葉下半局以2失誤、安打、保送攻進2分反超，協進2局上靠著梁閎斌、陳奕廷連續安打扳平比分，而紅葉在4局下再藉著保送、失誤超前比分。

關鍵5局上，協進在兩出局後發動攻勢，歐睿傑先揮出安打上壘，下一棒林銘軒掃出二壘安打追平戰局，林銘謙再補上三壘安打一棒超前，而投手也能控制局面，先發投手梁閎斌3局失2分(1分自責)，雖被打中腳提前傷退，但接替登板的小五投手王杰3局失1分(非自責)，表現精采，兩人聯手守住勝果。

擔任四、五棒的林銘軒、林銘謙兄弟齊力發威，兩人是相差一分鐘的雙胞胎，協進總教練歐哲閎表示，兩人以往不在先發名單內，但近兩個月在市內選拔賽打得不錯，才會將他們排進中心棒次，這一段時間進步很多。

早一分鐘出生的哥哥林銘軒是右打，弟弟林銘謙則是左打，不過當初是弟弟先加入棒球隊，哥哥晚一年才入隊，歐總指出，兩人身材雖未特別突出，但有力量，尤其哥哥今年已打出2、3支全壘打，力量等於國二生，因此讓他扛下第四棒。

協進能夠擊敗勁敵紅葉，歐哲閎說，這場比賽守備失誤較少，加上投手有穩住局面，尤其後援的王杰才五年級，用慢球來擾亂對手節奏，收到不錯效果。

協進國小雙胞胎兄弟林銘軒、林銘謙建功。 記者王婉玲／攝影
協進國小雙胞胎兄弟林銘軒、林銘謙建功。 記者王婉玲／攝影

雙胞胎 台東

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