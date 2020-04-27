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國小硬聯／竹縣大同林俊奎夯生涯首轟 從打棒球學好態度

聯合新聞網 / 王婉玲
新竹縣大同國小勝場開張。 記者王婉玲／攝影
新竹縣大同國小勝場開張。 記者王婉玲／攝影

「打棒球之後，我覺得自己態度變好了！」新竹縣大同國小隊長林俊奎說到，今天(27日)在國小硬式聯賽對上屏東縣大平國小夯出生涯首支全壘打，幫助大同提前5局以10：3獲勝，勝場開張。

大同對上大平之戰，首局大平投手不穩，送出4次保送，讓大同隻安未敲，只靠著高飛犧牲打就攻進2分，大平在4局上雖追回1分，不過大同在4局下自失誤展開攻勢，包括林俊奎左外野兩分砲在內吃進5分大局，一舉拉開比分。

大平5局上攻下2分，不過大同在5局下1出局後攻勢再起，劉學元、賴珈員連續安打，隨後大平三壘手出現失誤，讓大同開路先鋒吳志平敲出二壘安打一棒送回隊友，也結束比賽。

大同總教練朱彥樺表示，第一場比賽前三局選手太緊張，出棒很卡，加上守備有瑕疵才會放不開，後面那局才打開。第四棒林俊奎敲出在正式比賽的首轟，朱彥樺說，他前兩次打不好，臉色蒼白，第三次上場前跟他聊天，決定用收打會打得比較好，「他之前打到外野都有全壘打的距離，只是場地沒特別圍起來，變成場地二壘安打，他有長打能力，打第四棒也是想好好培養他，他有入選台彩威力盃跟TOTO(小馬)盃新竹縣聯隊。」

泰雅族的林俊奎自小三展開棒球路，兼任投手跟打擊，他說，一開始覺得好玩才會來打球，對打擊比較有信心，「以前很容易生氣，打棒球後有磨練到，現在比較沉得住氣。」

大同在12年前重組棒球隊，目前全隊共有30人，朱總表示，今年報名陣容由小六跟小四生組成，小五有斷層，有九成都是原住民，「我們很久沒進全國賽了，以前算是社團球隊，未來希望能朝競技球隊發展。」

新竹縣大同國小林俊奎敲出生涯首轟。 記者王婉玲／攝影
新竹縣大同國小林俊奎敲出生涯首轟。 記者王婉玲／攝影

新竹 屏東縣 原住民

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