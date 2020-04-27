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國小硬聯／重砲薛和坤一年10轟 崇學重新學習拚8強

聯合新聞網 / 王婉玲
崇學國小薛和坤夯出兩分砲。 記者王婉玲／攝影
崇學國小薛和坤夯出兩分砲。 記者王婉玲／攝影

「崇學就是重新學習」，台南市崇學國小校長洪榮進以此勉勵球隊，今天(27日)在國小硬式聯賽首戰對到嘉義縣太保國小，崇學包括薛和坤兩分砲在內，全場狂掃26支安打，終場以21：9贏球，勝場開張。

崇學首場交手太保形成打擊大戰，雙方共敲出39支安打，崇學前兩局就攻進10分，不過，太保也展現韌性，1局下攻進4分，前3局打完，崇學以10：4領先，4局上第四棒薛和坤扛出兩分彈延續攻勢，崇學幾乎局局都有分數進帳，末局更一口氣灌進7分，拿下最後勝利。

薛和坤單場4支4，另有1次保送，包括二壘安打、一壘安打(2支)、全壘打，只差三壘安打就能達成「完全打擊」，手感火熱，小六的他在今年市內聯賽6場比賽就夯出4轟，六年級整年全壘打數更已經達雙位數，長打能力不錯，崇學總教練蘇煒智表示，他身材突出(身高170公分、體重85公斤)、力量較足，是全隊打擊重心，今天表現是正常演出。

崇學是傳統棒球勁旅，過去是中華隊代表常勝軍，硬式聯賽也曾三度稱王，近年較為沉寂，校長洪榮進期待重返榮耀，總教練蘇煒智指出，今年拿下市內謝國城盃(LLB)代表權，這次聯賽目標先設定8強，「我們優勢在打擊，守備還可以，當然也希望這塊老招牌不要到我們手上斷掉，會盡力維持下去。」

崇學國小盼重返榮耀。 記者王婉玲／攝影
崇學國小盼重返榮耀。 記者王婉玲／攝影

嘉義

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