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國小硬聯／全校近半學生打球 宜縣大同首參賽盼前進亞太

聯合新聞網 / 王婉玲
大同國小成軍3年多，第一次打硬式全國聯賽。 記者王婉玲／攝影
大同國小成軍3年多，第一次打硬式全國聯賽。 記者王婉玲／攝影

首度參加國小硬式聯賽的宜蘭縣大同國小，今天(27日)首戰對上新竹市虎林國小提前4局以16：0輕鬆獲勝，拿下硬式全國賽首勝。

大同在2016年成立棒球隊，過去都報名軟式聯賽，今年第一次進軍硬式全國賽，首場交手虎林，全場敲出10支安打，靠著3局上吃下12分大局奠定勝基，加上吳鈺帆、蔡柏軒兩名投手各兩局無失分合計8K封鎖，提早4局贏球。

大同總教練王國泰表示，全隊第一次來到台南，從去年底關懷盃後就沒出賽，第一場比賽還在適應，跑壘觀念方面要再加強，守備還可以，擔心投手會怯場，希望接下來能漸入佳境。

大同成軍3年多，曾拿到傳福盃殿軍、關懷盃季軍，目前全隊26人，占了全校(本部)53人的一半，也有招收女生，平時在鄉公所壘球場練球，王國泰說，過去大同想打球的小朋友多往三星發展，現在成立後，讓他們有多一點選擇機會，而考慮到小球員未來銜接到國中，所以還是要朝向硬式發展，今年報名選手自四至六年級都有，希望盡量贏球，(若能進軍30強)就有機會打到主場地亞太副球場爭取更多曝光機會。

大同有意未來成立體育班，但除了人數不足外，缺少經費也是一大問題，王國泰提到，校長很支持球隊會幫忙募款，若是出外比賽沒錢，球隊也會向部落募款，一百、兩百元都沒關係，希望能有更多資源挹注，幫助球隊發展。

大同國小總教練王國泰叮嚀選手。 記者王婉玲／攝影
大同國小總教練王國泰叮嚀選手。 記者王婉玲／攝影

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