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韓職／中職非獨家 ESPN將敲定韓職海外轉播
在各個運動賽事都因新冠肺炎疫情停擺之時，ESPN有意轉播即將在5月開打的韓職，雖然傳出洽談過程一度觸礁，但根據韓聯社今天的報導指出，雙方即將敲定合約，美國棒球迷除了中華職棒外，將多出一個新的選擇。
韓聯社透過不願具名的消息來源得知，ESPN與韓職即將達成轉播共識，不過目前細節尚未出爐，只知道一周會播放數場韓職賽事，至於詳細的合約長度、金額等，則還不清楚。
韓職目前正在舉行熱身賽，季賽預計在5月5日開打，雖然比預定開賽時間晚了超過一個月，但已是繼中華職棒後，第二個確定開打時間的職棒賽事，如果能透過電視轉播給美國球迷，預計會吸引不少目光。
雙方日前談判觸礁，原因來自轉播權利的不平等，ESPN希望負責韓職海外轉播權的Eclat公司能夠免費提供訊號，而且還是一個月一簽，而非一次簽下整個球季，如果大聯盟開打，ESPN勢必捨棄韓職轉播，這兩點都讓韓職與Eclat無法接受。
中職目前透過推特進行免費的英文轉播，獲得不錯迴響，前五場賽事累積近500萬人次觀看，上周6場比賽則有525萬人次收看，本周在新莊、桃園的5場比賽也有英文轉播服務，獅隊5場主場是否提供轉播，仍在協調中，預計今明兩天會有結果。
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