快訊

持大麻被逮 藝人謝和弦今送台北看守所勒戒

錢櫃大火釀5死！工頭懊悔認「有充電」10萬元交保限制住居

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓職／中職非獨家 ESPN將敲定韓職海外轉播

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
ESPN將敲定韓職海外轉播。 美聯社
ESPN將敲定韓職海外轉播。 美聯社

在各個運動賽事都因新冠肺炎疫情停擺之時，ESPN有意轉播即將在5月開打的韓職，雖然傳出洽談過程一度觸礁，但根據韓聯社今天的報導指出，雙方即將敲定合約，美國棒球迷除了中華職棒外，將多出一個新的選擇。

韓聯社透過不願具名的消息來源得知，ESPN與韓職即將達成轉播共識，不過目前細節尚未出爐，只知道一周會播放數場韓職賽事，至於詳細的合約長度、金額等，則還不清楚。

韓職目前正在舉行熱身賽，季賽預計在5月5日開打，雖然比預定開賽時間晚了超過一個月，但已是繼中華職棒後，第二個確定開打時間的職棒賽事，如果能透過電視轉播給美國球迷，預計會吸引不少目光。

雙方日前談判觸礁，原因來自轉播權利的不平等，ESPN希望負責韓職海外轉播權的Eclat公司能夠免費提供訊號，而且還是一個月一簽，而非一次簽下整個球季，如果大聯盟開打，ESPN勢必捨棄韓職轉播，這兩點都讓韓職與Eclat無法接受。

中職目前透過推特進行免費的英文轉播，獲得不錯迴響，前五場賽事累積近500萬人次觀看，上周6場比賽則有525萬人次收看，本周在新莊、桃園的5場比賽也有英文轉播服務，獅隊5場主場是否提供轉播，仍在協調中，預計今明兩天會有結果。

中華職棒 中職 大聯盟

延伸閱讀

中職／開季前20戰57轟破紀錄 比2016年53轟還誇張

中職／桃市府招標 樂天桃猿棒賽下月起英語轉播

鄭文燦決招標職棒英語製播 51起Twitter轉播看見台灣

中職／出過8億元搶中職轉播 ESPN竟想免費播韓職

相關新聞

中職／開季前20戰57轟破紀錄 比2016年53轟還誇張

中職新球季打完前三周20場比賽，再度出現打高投低的狀況，四隊加起來一共出現57支全壘打，寫下中職開打31年開季前20戰最...

中職／4月賽事倒數 看朱育賢挑戰單月11轟

中華職棒本季砲火滿天飛，樂天桃猿隊朱育賢是代表人物，以8發全壘打遙遙領先，還有機會挑戰自己在去年創下的單月11轟中職紀錄...

中職／林智勝向球迷報平安 「一切順利，沒有斷掉」

兄弟隊「大師兄」林智勝昨天對悍將隊之戰七局上衝本壘受傷，造成左手食指、中指骨折，經過緊急開刀治療後，暫時住院觀察，今天在...

中職／兄弟投高打低影響戰績 10戰只有6轟很傷

中信兄弟隊打完開季前十戰，團隊防禦率3.26是四隊最佳，但全壘打只有六支，不但是四隊最少，也是唯一產量只有個位數的球隊，...

中職／林智勝手指骨折開刀順利 上半季復出有難度

中信兄弟老將林智勝昨晚比賽為了搶分，撲回本壘時造成左手食指和中指骨折，緊急送醫開刀，手術順利已經轉至普通病房，本季叩關中...

中職／索沙故意觸身球竟未受罰 莫忘法律野球

日前富邦悍將洋投索沙對樂天桃猿打者郭嚴文丟觸身球，成為今年全世界職棒雙方板凳清空衝突首例，令人意外的是，事情過兩天後索沙竟然承認自己是故意丟觸身球，更令人驚訝的是，聯盟和球團竟然都沒有對索沙祭出懲處罰

中職／最強日職轉台左投 米蘭達更勝正田樹

中信兄弟新外籍左投米蘭達(Ariel Miranda) 至今出賽3場投出2連勝，18局只失掉3分、防禦率1.50，23次奪三振居聯盟第一，是開季至今中職表現最佳的洋投。美國披露他的年薪60萬美金，外加

日職／王柏融強化身體素質等開季 看綜藝節目放鬆心情

日本職棒開幕日期不斷延後，旅日火腿隊台灣球員王柏融維持自主訓練，並接受日媒線上採訪，希望用更強壯的身體迎接球季開打，也會...

中職／成唯一開工的古巴球員 最高薪洋將：來台灣很棒

中信兄弟洋投米蘭達接受大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）訪問，並以西班牙文登上古巴媒體「Diario de...

國小硬聯／全校近半學生打球 宜縣大同首參賽盼前進亞太

首度參加國小硬式聯賽的宜蘭縣大同國小，今天(27日)首戰對上新竹市虎林國小提前4局以16比0輕鬆獲勝，拿下硬式全國賽首勝。

國小硬聯／重砲薛和坤一年10轟 崇學重新學習拚8強

「崇學就是重新學習」，台南市崇學國小校長洪榮進以此勉勵球隊，今天(27日)在國小硬式聯賽首戰對到嘉義縣太保國小，崇學包括薛和坤兩分砲在內，全場狂掃26支安打，終場以21比9贏球，勝場開張。

國小硬聯／竹縣大同林俊奎夯生涯首轟 從打棒球學好態度

「打棒球之後，我覺得自己態度變好了！」新竹縣大同國小隊長林俊奎說到，今天(27日)在國小硬式聯賽對上屏東縣大平國小夯出生涯首支全壘打，幫助大同提前5局以10比3獲勝，勝場開張。

熱門新聞

中職／最強日職轉台左投 米蘭達更勝正田樹

中職／林智勝兩指骨折 丘昌榮：對球隊影響很大

中職／林智勝衝本壘出意外 左手食指、中指骨折

NBA／史塔克頓比喬丹更難守 裴頓：他就像殭屍盯著我

中職／林智勝手指骨折開刀順利 上半季復出有難度

中職／成唯一開工的古巴球員 最高薪洋將：來台灣很棒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。