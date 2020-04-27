中職／林智勝向球迷報平安 「一切順利，沒有斷掉」

兄弟隊「大師兄」林智勝昨天對悍將隊之戰七局上衝本壘受傷，造成左手食指、中指骨折，經過緊急開刀治療後，暫時住院觀察，今天在兄弟官方粉絲團向球迷報平安，他說：「一切都順利，沒有斷掉。」

林智勝昨天七局上代打，揮出一分打點安打，接著周思齊揮出左外野飛球，悍將隊左外野手高國麟受到燈光影響，本來有機會接到的球落地，意外形成二壘打；林智勝從二壘直衝本壘，為了閃避悍將隊捕手戴培峰的觸殺，左手撞擊地面造成兩指骨折。

林智勝生涯17年累積284轟紀錄（本季一轟），中職史上排名第二，落後張泰山五轟，兄弟總教練丘昌榮認為，林智勝受傷對球隊影響很大。

林智勝今天在兄弟官方粉絲團露面，他說：「一切都順利，沒有斷掉，抱歉，在大家這麼努力的時候，我受傷了，請大家不用擔心；丘哥你要繼續加油，脫仔賢拜不要跟我道歉，我們都是為了這個球隊而努力，大家不用擔心，有很好的醫療團隊照顧我，剩下比賽就交給你們，希望這些小朋友一起努力。」