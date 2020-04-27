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中職／林智勝向球迷報平安 「一切順利，沒有斷掉」

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
林智勝手指骨折緊急送醫開刀，之後中信兄弟粉絲團放上林智勝術後在病床上露出笑容的照片報平安。 圖／取自兄弟Fans Club粉絲團
林智勝手指骨折緊急送醫開刀，之後中信兄弟粉絲團放上林智勝術後在病床上露出笑容的照片報平安。 圖／取自兄弟Fans Club粉絲團

兄弟隊「大師兄」林智勝昨天對悍將隊之戰七局上衝本壘受傷，造成左手食指、中指骨折，經過緊急開刀治療後，暫時住院觀察，今天在兄弟官方粉絲團向球迷報平安，他說：「一切都順利，沒有斷掉。」

林智勝昨天七局上代打，揮出一分打點安打，接著周思齊揮出左外野飛球，悍將隊左外野手高國麟受到燈光影響，本來有機會接到的球落地，意外形成二壘打；林智勝從二壘直衝本壘，為了閃避悍將隊捕手戴培峰的觸殺，左手撞擊地面造成兩指骨折。

林智勝生涯17年累積284轟紀錄（本季一轟），中職史上排名第二，落後張泰山五轟，兄弟總教練丘昌榮認為，林智勝受傷對球隊影響很大。

林智勝今天在兄弟官方粉絲團露面，他說：「一切都順利，沒有斷掉，抱歉，在大家這麼努力的時候，我受傷了，請大家不用擔心；丘哥你要繼續加油，脫仔賢拜不要跟我道歉，我們都是為了這個球隊而努力，大家不用擔心，有很好的醫療團隊照顧我，剩下比賽就交給你們，希望這些小朋友一起努力。」

林智勝 丘昌榮 周思齊

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