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中職／4月賽事倒數 看朱育賢挑戰單月11轟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊打者朱育賢。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊打者朱育賢。記者蘇志畬／攝影

中華職棒本季砲火滿天飛，樂天桃猿隊朱育賢是代表人物，以8發全壘打遙遙領先，還有機會挑戰自己在去年創下的單月11轟中職紀錄，不過在4月結束前，猿隊只剩下兩場比賽，而且對手都是富邦悍將隊，難度不小。

去年朱育賢就已秀過一次長打火力，6月1日以一發滿貫全壘打揭開序幕，單月出現三次單場雙響砲，累積11轟刷新中職紀錄，6月打擊率4成81，長打率則是1.013，以全票通過獲選單月MVP。

今年朱育賢剛開季就已有火燙手感，至今出賽9場敲出8轟，有一次單場三響砲、兩次雙響砲，距離自己締造的紀錄只差三轟，更驚人的是，中職因疫情延後開打，加上猿隊前兩戰都因雨延後，朱育賢直到4月15日才迎來首戰，只用半個月時間就有機會挑戰單月紀錄。

猿隊明起作客兩場比賽都對富邦悍將，以朱育賢目前場均0.89轟的進度來看，要超越自己有一定難度，更麻煩的是，朱育賢目前8轟苦主都是統一獅隊，對悍將三場、中信兄弟一場，全壘打都還沒出爐。

朱育賢 中職

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